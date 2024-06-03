Китай уже во второй раз «высадился» на обратной стороне Луны — с аппаратом «Чанье-6», который заберет образцы грунта

На данный момент Китай — единственная страна, которая посадила свои космические аппараты на обратной стороне Луны (предыдущий «Чанье-4» еще в 2019 году).

По данным Национального космического управления Китая, зонд «Чанье-6» совершил успешную посадку в заранее определенном месте на обратной стороне Луны. Его миссия — собрать и доставить на Землю образцы материала из региона ударного кратера Эйткен, где, как предполагают исследователи, имеется водяной лед, который понадобится для производства кислорода и топлива во время потенциального стабильного пребывания человека на Луне.

По плану, «Чанье-6» должен начать бурение и сбор материала с помощью роботизированной руки в течение 48 часов после «прилунения». Сама же миссия продлится около 53 дней.

«Образцы с обратной стороны Луны из первых рук важны для более глубокого понимания характеристик и различий двух сторон спутника, а также для раскрытия его тайн», — сказал в комментарии государственным СМИ Цзэн Сингуо, ученый Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.

«Чанье-6» стартовал к Луне еще 6 мая и достиг лунной орбиты за четыре дня. В последующие несколько недель аппарат тщательно исследовал место посадки и в конце концов совершил ее по плану 2 июня.

«Чанье-6» — лишь одна из серии китайских миссий, которые должны обеспечить присутствие китайских астронавтов на Луне до конца десятилетия. Несколькими днями ранее россия ратифицировала соглашение с Пекином о совместном создании Международной лунной исследовательской станции вблизи южного полюса Луны.

США к тому времени планирует также вернуться на Луну (впервые после завершения программы «Аполлон» в 1972 году) благодаря серии миссий Artemis.