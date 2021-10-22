LEGO представила набір за мотивами «Сам удома», який придумав українець
LEGO Group представила новий набір LEGO Ideas Home Alone за мотивами класичного різдвяного фільму «Сам удома», ідея створення якого належить 28-річному українцю Олексію Сторожуку, відомому під ніком adwind у спільноті LEGO Ideas.
У наборі LEGO Ideas Home Alone — 3955 деталей. Це робить його найбільшим у серії Ideas. Також до нього увійдуть п’ять мініфігурок — Кевіна МакКалістера, його матері Кейт, «мокрих» бандитів і прибиральника снігу Марлі.
Висота моделі будинку МакКалістерів, який можна зібрати з деталей конструктору, становить 27 см, ширина та довжина — 34 см. Перегородки з’єднуються посередині, щоб при потребі їх можна було відсунути вбік і повністю побачити інтер’єр, а дах знімається вгору. Кожен поверх є модульним і знімним, що забезпечує легкий доступ до внутрішньої частини моделі. Також у моделі будинку є інтерактивні елементи, які можна рухати за допомогою ручки на стіні.
Рекомендована ціна LEGO Ideas Home Alone для Європи — €250. У продаж набір надійде 1 листопада, а 12 листопада на Disney+ відбудеться прем’єра перезапуску «Сам удома» — на початку місяця вийшов трейлер, який викликав в основному негативну реакцію фанатів оригіналу.
Трейлер перезапуска «Один дома» уже собрал в три раза больше дизлайков, чем лайков (в комментариях недоумевают)