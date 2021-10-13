Прошли ровно сутки с тех пор, как компания 20th Century Studios выложила первый трейлер комедии «Один дома» / Home Sweet Home Alone, которая должна была перезапустить франшизу, всколыхнув ностальгические чувства зрителей. Однако в комментариях потенциальные зрители откровенно недоумевают по поводу данного творения, а количество дизлайков (30 тыс.) втрое превосходит количество лайков (10 тыс.).

Самая частая претензия — зачем было делать практически полную копию оригинала, не предложив зрителям более современное переосмысление. Некоторые заявляют, что трейлер напрочь отбил желание смотреть новую картину, зато сподвигнул пересмотреть первые две части «Один дома». Критикуют недостаточно харизматичного исполнителя главной роли, невыразительных злодеев и жадность создателей картины, которые по мнению комментаторов думают только о деньгах, но не о фанатах оригинала.

Из интересных предложений комментаторов стоит отметить вариант ремейка, в котором постаревший Маколей Калкин отправляет в отпуск жену и детей, чтобы отдохнуть от семьи, но тут идилия разрушается еще более постаревшим Джо Пеши, который сбегает из дома престарелых, чтобы наконец отомстить Маккалистерам.

От себя отметим, что не стоит судить новую картину исключительно по трейлеру — вполне вероятно, что авторы просто собрали все знакомые моменты, чтобы привлечь внимание зрителей, а сам фильм в итоге приятно удивит неожиданными поворотами. Премьера комедии «Один дома» / Home Sweet Home Alone состоится 12 ноября 2021 года, после чего наша редакция скорее всего напишет рецензию на картину, которая расставит все точки над «i».

Источник: 20th Century Studios