Microsoft открыла доступ к программному обеспечению ElectionGuard для безопасного электронного голосования





В мае этого года Microsoft объявила о планах сделать процесс голосования более безопасным, эффективным и контролируемым. Совместно с компанией Galois софтверный гигант приступил к разработке программного обеспечения под названием ElectionGuard, которое теперь доступно на GitHub. Таким образом его может использовать любой поставщик технологий, нуждающийся в надёжной системе голосования.

Разумеется, аппаратное обеспечение, используемое при демонстрации работы данной системы, имеет большое значение, например, тот же планшет Surface и контроллер Xbox Adaptive Controller, разработанные для того, чтобы сделать процесс голосования простым и доступным. Однако ключевым всё же является софт. ElectionGuard использует гомоморфное шифрование для подсчёта голосов, сохраняя при этом данные в зашифрованном виде. Система выдаёт пользователям код, который можно ввести на сайте для проверки голоса.

По словам Microsoft, ПО ElectionGuard взяли на вооружение все основные разработчики систем голосования: Clear Ballot, Democracy Live и VotingWorks. Компания утверждает, что работает над несколькими пилотными программами, которые «сделают системы голосования на базе ElectionGuard доступными избирателям на выборах 2020 года или даже раньше». Нет сомнений в том, что к этому времени понадобятся защищённые системы голосования, поскольку другие страны, как показывает практика, могут вмешиваться в этот процесс, используя кибератаки. И машины для голосования станут лёгкой мишенью.

Источник: Engadget