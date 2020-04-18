Microsoft выпустит специальную версию Xbox One X в стилистике Cyberpunk 2077

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Microsoft показала тизер специальной версии игровой консоли Xbox One X в стилистике ролевой игры Cyberpunk 2077, релиз которой запланирован на 17 сентября 2020 г.

Сама кастомная консоль Xbox One X в комплекте с кастомизированным контроллером и кодом доступа к Cyberpunk 2077 будет доступна для заказа уже в июне 2020 г., за три месяца до выхода самой игры.

Консоль с HDD на 1 TB получила корпус с кастомными боковыми панелями и LED-индикатором, лазерной гравировкой и светящейся в темноте надписью на боку. Идущий в комплекте геймпад тоже имеет уникальную раскраску и гравировку. Стоимость Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle пока не объявлена.

В рамках промо-кампании комплекта Microsoft даже изменила главную странице сайта Xbox, придав ей взломанный вид (видно только на американской версии сайта).