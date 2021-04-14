Мінцифра запустила окремий сайт «Інтернет-субвенція» — цьогоріч держава витратить 500 млн грн на під’єднання до оптичного інтернету 3 тис. сіл





Наразі триває попередній збір заявок на підключення окремих сіл до оптичного інтернету від голів ОТГ.

Як відомо, Одна із головних цілей уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. Наприкінці минулого року стало відомо, що у бюджеті на 2021-й рік заклали 500 млн грн на підключення до швидкісного фіксованого інтернету з використанням найсучаснішої технології оптоволоконних комунікацій близько 6 тисяч соціальних об’єктів у сільській місцевості. А тепер Мінцифра запустила окремий сайт, де зібрана уся інформація про підключення сіл до оптичного інтернету. Ресурс доступний за посиланням.

На цьому сайті голови ОТГ, провайдери та селяни можуть дізнатись всю необхідну довідкову інформацію за ініціативою, а також зручно відстежувати хід реалізації проєкту на всіх його етапах — від подачі заявки до підключення тих чи інших соціальних об’єктів по селах до швидкісного інтернету.

Сайт містить дашборд з оновлюваної в реальному часі статистикою. Панель містить фільтри, які дозволяють швидко знайти необхідну інформацію. Станом на зараз попередні заявки вже оформили 622 громади щодо 4066 сіл та 12 974 об’єктів соціальної інфраструктури — шкіл, дитячих садочків, бібліотек, лікарень. На тому ж дашборді можна перевірити, чи може село претендувати на кошти з держбюджету і приєднатися до оптичного інтернету.

Проєкту «Інтернет-субвенція» передувало дослідження Мінцифри, проведене у 2019-2020 роках. На той час результати свідчили, що в понад 15 тис. сіл, де проживає близько 3,5 млн українців, відсутнє покриття швидкісним фіксованим інтернетом.

За оцінками Мінцифри, проєкт дозволить понад 1 млн українців вперше отримати доступ до оптичного інтернету та наблизить на третину до головної цілі — 95% українців 24/7 мають доступ до швидкісного інтернету.

Проєкт Постанови Кабінету Міністрів, якою урегульовується порядок та умови надання субвенції, уже на розгляді в Уряді. Одразу після його ухвалення відкриється офіційний збір заявок, що триватиме 10 днів. Про старт Мінцифра сповістить попередньо зареєстровані громади, які подали заявки.