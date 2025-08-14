У поклонников портативных консолей немного шансов поиграть на топовой видеокарте NVIDIA. Этот мод демонстрирует своими размерами, почему.

Пользователь китайской социальной сети Bilibili Qingchen DIY создал 12,5-дюймовую консоль в формате портативной. Устройство кажется надо массивным, но предлагает то, чего нет у других — мощный процессор и видеокарту уровня ноутбука.

Система базируется на шасси Tongfang с 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX в паре с мобильной видеокартой GeForce RTX 4090. Как топовые игровые ноутбуки, консоль может запускать игры в 4K. Они воспроизводятся на 12,5″ IPS-панели Dell с соответствующим разрешением. Переносной ПК оснащен 64 ГБ памяти DDR5-5600 с возможностью расширения и 2 ТБ PCIe 4.0 NMVe SSD.

Фактически это и есть ноутбук, превращенный в условно портативное устройство (учитывая размеры) — материнская плата и система охлаждения позаимствованы непосредственно. Это упростило дизайн и позволило модеру сосредоточиться на корпусе и интеграции контроллеров.

На видео автор продемонстрировал игровые сессии God of War, Horizon Forbidden West и Cyberpunk 2077 в 4K (последняя тяжело дается коммерческим моделям даже в 1080p). Поскольку система охлаждения осталась неизменной, температура видеокарты держалась ниже 72 °C с потреблением до 174 Вт. Для лучшей производительности «портативное» устройство использует внешний источник питания, но имеет встроенный аккумулятор емкостью 50 Вт-ч.

Однако портативные консоли все же нуждаются в специализированном «железе». Технически NVIDIA может адаптировать свой будущий процессор N1 для них. Как известно, на данный момент запланированы его варианты для ноутбуков и настольных компьютеров.

Источники: El Chapuzas Informatico, VideoCardz