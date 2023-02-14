Военная эпопея Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны» с Генри Кавиллом в главной роли выйдет в 2024 году

13 февраля в Турции стартовали съемки фильма «Министерство неджентльменской войны»/The Ministry of Ungentlemanly Warfare с Генри Кавиллом, Эйсой Гонсалес («Скорая помощь») и Генри Голдингом («Джентльмены») в главных ролях.

Гай Ричи взял на себя не только режиссерскую работу, но и написание сценария в сотрудничестве с Арашем Амелем, Полом Тамаси и Эриком Джонсоном на основе книги Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

В центре истории — реальные события Второй мировой войны и тайное боевое подразделение Уинстона Черчилля, использовавшее нетрадиционные и неджентльменские методы борьбы, чтобы преодолеть нацистов. Как сообщает Deadline, режиссер рассматривает проект как франшизу.

«Мне удалось посотрудничать с Гаем во многих фильмах на протяжении многих лет, и он всегда создает то, чего хочет зритель — оригинальные, насыщенные событиями творения. Я рад снова объединиться, чтобы привести «Министерство» и его замечательный актерский состав к аудитории», — сказал Адам Фогельсон, вице-глава Lionsgate Motion Picture Group.

Продюсером проекта выступит Джерри Брукхаймер, известный по кинематографическим хитам «Топ Ган: Мэверик» и франшизой «Пираты Карибского моря», вместе с Чадом Оманом, Айваном Аткинсоном, Джоном Фридбергом, Скоттом ЛаСтайти, Дэмиеном Льюисом и россиянкой ольгой филиппук.

Lionsgate будет распространять фильм в США, а Prime Video будет обрабатывать международные релизы. В кинотеатрах фильм появится в 2024 году.

Ранее Генри Кавилл сообщил, что пока не вернется к роли «Супермена» и «Ведьмака», однако примет участие в создании сериальной экранизации Warhammer 40K для Amazon. По слухам актер вел переговоры касаемо участия в проекте Анны де Армас («Блондинка«).

Источник: Collider, Deadline