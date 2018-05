На Humble Bundle бесплатно раздают симулятор выживания The Flame in the Flood, а в Steam можно опробовать Oddworld: Abe’s Oddysee

Сервис Humble Bundle снова подготовил игру для бесплатной раздачи своим пользователям. На этот раз предлагается получить симулятор выживания The Flame in the Flood.

Игра The Flame in the Flood разработана главным художником BioShock и командой ветеранов-разработчиков игр BioShock, Halo, Guitar Hero и Rock Band. Игроку предлагается отправиться в путешествие, преодолевая глухие речные заводи забытой Америки, навсегда утратившей свою цивилизацию. Путешествуя пешком и на плоту по процедурно созданной реке, игроку предстоит искать продовольствие, мастерить приспособления, лечить недуги и спасаться от диких хищников. При этом нужно действовать на опережение надвигающихся ливней.

Получить бесплатно игру The Flame in the Flood можно до конца дня 12 мая по следующему адресу. Для сравнения, в Steam эта игра прямо сейчас продаётся по цене 229 грн.

А тем временем в сервисе Steam имеются свои предложения для игроков. Например, приключенческий трансформер Oddworld: Abe’s Oddysee можно временно опробовать бесплатно. Если игра понравится, то её можно купить со скидкой 80%.