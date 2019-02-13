Несмотря на рекордные результаты 2018 года, Activision Blizzard сократит около 770 сотрудников

Компания Activision Blizzard заявила о сокращении 8% своего персонала, под сокращение попадёт около 770 сотрудников. Такой шаг стал следствием «пересмотра приоритетов инициатив, которые не соответствуют ожиданиям». Иными словами, компания избавляется от убыточных направлений.

Новость о проведении сокращения персонала появилась вслед за публикацией финансовых результатов Activision Blizzard за четвёртый квартал 2018 года и весь 2018 год. При этом генеральный директор Бобби Котик заявил о «рекордных результатах компании в 2018 году». Котик отметил, что «хотя наши финансовые результаты за 2018 год были лучшими в нашей истории, мы не реализовали весь свой потенциал».

Таким образом, Activision Blizzard заявляет, что будет уделять больше внимания своим крупным франшизам: Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone и Diablo. Компания планирует увеличить количество разработчиков в этих играх примерно на 20% на протяжении 2019 года. Игра Destiny в январе перешла в руки разработчиков из Bungie.

Вместе с тем, Activision Blizzard заявляет, что она намерена профинансировать эти увеличения бюджетов путём «пересмотра приоритетов инициатив, которые не соответствуют ожиданиям и сокращения некоторых административных расходов, не связанных с разработкой». Это и приведёт к сокращению около 770 сотрудников.

По данным Variety, сокращения затронут персонал поддержки, так как Activision Blizzard планирует пересмотреть некоторые свои команды рекламы и маркетинга. В Kotaku заявляли, что сокращения затронули большинство отделов компании, включая Activision, Blizzard, King и некоторые студии Activision, включая High Moon. Хотя в самой компании утверждают, что сокращения затронули только отделы, не связанные с разработкой игр.

Источник: The Verge