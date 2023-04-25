Netflix потратит $2,5 млрд на производство корейских сериалов и фильмов в течение следующих 4-х лет

О предстоящих инвестиционных планах компании объявили во время встречи между президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем и содиректором Netflix Тедом Сарандосом в Вашингтоне, сообщает THR.

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Около $2,5 млрд в течение следующих четырех лет направят на производство корейских сериалов, фильмов и шоу. По данным компании, эти инвестиции будут вдвое превышать расходы Netflix в Корее с момента локального запуска стриминга в 2016 году.

«Мы уверены, что корейская креативная индустрия и дальше будет рассказывать замечательные истории. Не сомневаюсь, что наши инвестиции укрепят долгосрочное партнерство с Кореей и корейской креативной экосистемой», – сказал Сарандос.

В последние годы южнокорейское кино и музыка приобрели всемирную известность благодаря потрясающему успеху K-pop исполнителей (BTS и Blackpink), а также таких фильмов, как оскароносные Паразиты. Netflix взялся за корейский контент в 2016 году, когда проинвестировал научно-фантастическую экшн-драму «Окча» / Okja корейского режиссера Пон Чжун Хо стоимостью $50 млн.

С тех пор стриминг выпустил немало корейского контента, который получил международное признание – сериалы «Милый дом», «Игра в кальмара», «Зов ада», реалити-шоу «100 атлетов» и художественный фильм «Убить Пок-сун». «Игра в кальмара» до сих пор удерживает рекорд как самое популярное шоу в истории Netflix – зрители потратили 1,65 миллиарда часов на просмотр первого сезона, вышедшего в 2021 году.

Согласно данным Netflix, в 2022 году примерно 6 из 10 зрителей смотрели на сайте шоу южнокорейского производства. Вместе с тем, увеличилась клиентская база стриминга в Азии, где рост сектора премиального видео все еще находится в разгаре.

В прошлом году стриминг выпустил 29 эксклюзивных корейских драм, 6 из которых вошли в список 10 самых популярных названий в Азиатско-тихоокеанском регионе в 2022 году, согласно данным региональной консалтинговой компании MPA. В общей сложности на корейские драмы приходилось 28% общего количества зрителей в регионе, на американские сериалы – 25%, американские фильмы 12%, японские аниме – 10%.

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Однако Netflix вряд ли одинок в своем оптимистическом настрое на корейский сектор контента. Disney+, Amazon Prime Video и Apple TV+, а также внутренние потоковые сервисы Кореи, включая операторов Tving и Wavve, тратят значительные средства на приобретение и производство оригинального корейского контента. Согласно последним данным правительства, в 2021 году экспорт контента из страны, включая музыку, фильмы и видеоигры, достиг рекордного уровня в $12,4 млрд.