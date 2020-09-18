Новая дорожная карта раскрывает планы дальнейшего развития Microsoft Flight Simulator на ближайшие два месяца
Корпорация Microsoft поделилась дорожной картой дальнейшего развития авиасимулятора Microsoft Flight Simulator. Благодаря этому поклонники игры могут ознакомиться с планами по выходу дополнений и уже начинать копить деньги на самые желаемые из них.
Новейшая дорожная карта относится к версии 9.17 и демонстрирует обновления до ноября. На протяжении октября ожидается выход трёх дополнений из серии Around the World, а общее их количество достигнет шести. Недавно вышедший третий эпизод добавил различные регионы Африки. Кроме того, в октябре выйдут дополнения Feature Discovery Series, а в октябре-ноябре – дополнения Partnership Series.
Также планируется расширить функциональность общедоступного SDK Microsoft Flight Simulator. Доработке подлежат редакторы пейзажей и самолётов, а также система эффектов частиц. Все они позволят проще и эффективнее создавать контент для Microsoft Flight Simulator. Дополнительно компания уведомляет, что на данный момент от сторонних разработчиков было получено более 900 заявок на участие в партнёрской программе Marketplace.
Кроме того, было объявлено о сотрудничестве в рамках серии Partnership Series с Textron Aviation (основное авиационное бизнес-подразделение конгломерата Textron, продаёт самолёты под брендами Beechcraft и Cessna). Теперь компания является партнёром Microsoft Flight Simulator. Благодаря этому можно ожидать появления в игре новых детализированных самолётов, которые производит компания.
Уже на следующей неделе ожидается выход загадочного «Обновления», которое может принести ещё один патч, дополнительный контент SDK и очередные обновления Partnership Series.
Источник: neowin