Новая дорожная карта раскрывает планы дальнейшего развития Microsoft Flight Simulator на ближайшие два месяца

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Корпорация Microsoft поделилась дорожной картой дальнейшего развития авиасимулятора Microsoft Flight Simulator. Благодаря этому поклонники игры могут ознакомиться с планами по выходу дополнений и уже начинать копить деньги на самые желаемые из них.

Новейшая дорожная карта относится к версии 9.17 и демонстрирует обновления до ноября. На протяжении октября ожидается выход трёх дополнений из серии Around the World, а общее их количество достигнет шести. Недавно вышедший третий эпизод добавил различные регионы Африки. Кроме того, в октябре выйдут дополнения Feature Discovery Series, а в октябре-ноябре – дополнения Partnership Series.

Также планируется расширить функциональность общедоступного SDK Microsoft Flight Simulator. Доработке подлежат редакторы пейзажей и самолётов, а также система эффектов частиц. Все они позволят проще и эффективнее создавать контент для Microsoft Flight Simulator. Дополнительно компания уведомляет, что на данный момент от сторонних разработчиков было получено более 900 заявок на участие в партнёрской программе Marketplace.

Кроме того, было объявлено о сотрудничестве в рамках серии Partnership Series с Textron Aviation (основное авиационное бизнес-подразделение конгломерата Textron, продаёт самолёты под брендами Beechcraft и Cessna). Теперь компания является партнёром Microsoft Flight Simulator. Благодаря этому можно ожидать появления в игре новых детализированных самолётов, которые производит компания.

Уже на следующей неделе ожидается выход загадочного «Обновления», которое может принести ещё один патч, дополнительный контент SDK и очередные обновления Partnership Series.

Источник: neowin