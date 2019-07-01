Новый инструмент Ableton позволяет освоить синтезатор прямо в браузере





Синтезаторы многими зачастую воспринимаются как сложные и в чём-то загадочные инструменты, выдающие странные звуки. Для таких людей компания Ableton выпустила интерактивную браузерную игру под названием Learning Synths. Она обучает пользователей основам игры на синтезаторе с помощью хорошо продуманных иллюстраций и виджетов, которые делают этот процесс идеальным для новичков.

Изучение начинается с основ – урока по амплитуде и высоте тона, но вы можете пропустить его и перейти к более сложным урокам и узнать о таких вещах, как конверты, LFO и осцилляторы. Все уроки завершаются закреплением материала на практике, где пользователям дают возможность поиграть с пресетами. Можно подключить MIDI-клавиатуру, если используется браузер Google Chrome.

Это отличный способ узнать о том, как синтезаторы генерируют тот или иной тон, меняют параметры звука, а также визуально сопоставить формы со звуком. Когда вы закончите изучать синтезатор, есть возможность перейти к более сложному – процессу создания музыки или к другим существующим браузерным инструментам Ableton.

Источник: The Verge