Новый сайт Google Recover Together поможет избавиться от наркомании





Компания Google запускает новый сайт под названием Recover Together для наркоманов, которые хотят преодолеть зависимость. Он объединяет в себе реальные истории людей, победивших наркотическую зависимость, полезные ресурсы для реабилитации, карты реабилитационных центров в США и аптеки, которые предлагают налоксон без рецепта – препарат, применяющийся при передозировке опиоидов.

Поисковый гигант сотрудничает с Recovery Resource Hub, чтобы добавить проверенную информацию на свои карты, поскольку в этой сфере нередки случаи мошенничества. Компания лично столкнулась с этим в собственных результатах поиска в 2017 году. Сайт Recover Together не будет содержать рекламу, только необходимую информацию, которая касается реабилитации, лечения и профилактики зависимости от наркотиков со ссылками на доверенные ресурсы. Ссылка на сайт будет размещаться под строкой поиска на главной странице Google. Компания обычно отказывается размещать на своей домашней странице что-либо, кроме логотипа и строки поиска.

Даже если такая инициатива со стороны Google задумана как пиар-ход, чтобы реабилитироваться после похожей скандальной истории в 2017 году, всё равно это кажется хорошим делом для людей, которые нуждаются и ищут помощи. Безусловно, пользы от сайта будет больше, чем если бы человек просто искал информацию в поиске Google по запросу «реабилитация».

Источник: The Verge