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Новый сайт Google Recover Together поможет избавиться от наркомании

Новый сайт Google Recover Together поможет избавиться от наркомании

Новый сайт Google Recover Together поможет избавиться от наркомании


Компания Google запускает новый сайт под названием Recover Together для наркоманов, которые хотят преодолеть зависимость. Он объединяет в себе реальные истории людей, победивших наркотическую зависимость, полезные ресурсы для реабилитации, карты реабилитационных центров в США и аптеки, которые предлагают налоксон без рецепта – препарат,  применяющийся при передозировке опиоидов.

Поисковый гигант сотрудничает с Recovery Resource Hub, чтобы добавить проверенную информацию на свои карты, поскольку в этой сфере нередки случаи мошенничества. Компания лично столкнулась с этим в собственных результатах поиска в 2017 году. Сайт Recover Together не будет содержать рекламу, только необходимую информацию, которая касается реабилитации, лечения и профилактики зависимости от наркотиков со ссылками на доверенные ресурсы. Ссылка на сайт будет размещаться под строкой поиска на главной странице Google. Компания обычно отказывается размещать на своей домашней странице что-либо, кроме логотипа и строки поиска.

Даже если такая инициатива со стороны Google задумана как пиар-ход, чтобы реабилитироваться после похожей скандальной истории в 2017 году, всё равно это кажется хорошим делом для людей, которые нуждаются и ищут помощи. Безусловно, пользы от сайта будет больше, чем если бы человек просто искал информацию в поиске Google по запросу «реабилитация».

Источник: The Verge

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