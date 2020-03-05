Новый середнячок Moto G8 в чем-то оказался даже хуже предшественника





Линейка смартфонов Moto G8 только что пополнилась новой моделью. Вслед за Play, Plus и Power бренд наконец решил вывести на рынок базовую модель Moto G8. Прошлогодняя модель Moto G7 была отлично сбалансированным продуктом — одним из самых интересных по соотношению цены и возможностей в своем сегменте, но новый Moto G8 в чем-то оказался даже хуже предшественника.

Так, Moto G8 оснащается экраном диагональю 6,4 дюйма и разрешением 720p+, тогда как Moto G7 использовал дисплей диагональю 6,2 и разрешением 1080p+. Фронтальная камера осталась 8-мегапиксельной (1,12 мкм), но теперь врезана в активную область дисплея в левой верхней части лицевой панели (в Moto G7 она располагалась в каплевидном вырезе по центру).

Существенно обновилась основная камера — она стала тройной. Главным модуль разрешением 16 Мп (1,12 мкм) соединен с широкоугольным объективом F/1,7, вспомогательные — 8-мегапиксельный ультраширокоугольный (119°) модуль и 2-мегапиксельный для макросъемки. Четвертый модуль в блоке — лазерный помощник автофокуса. Основная камера позволяет записывать видео формата 4K со скоростью 30 кадров в секунду, как и раньше. Для сравнения, у G7 была 12-мегапиксельная основная камера + 5-мегапиксельный сенсор глубины, а у G8 Plus — 48-мегапиксельная основная и 16-мегапиксельная сверхширокоугольные камеры (+ экран 1080p+).

Аппаратным базисом Moto G8 выступает среднеуровневая SoC Snapdragon 665 (она же используется в G8 Plus), что тоже является весомым улучшением по сравнению с Qualcomm Snapdragon 632 в Moto G7. Памяти, увы, не добавили — все те же 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ. Присутствует поддержка карт памяти microSD, но надо учитывать, что слот гибридный, то есть либо карта microSD, либо вторая карта SIM.

Емкость аккумулятора увеличилась до 4000 мА•ч, как у G8 Plus и Play, но новая модель лишилась быстрой зарядки и поддерживает обычную 10-ваттную через порт USB-C. Разъем 3,5 мм остался на месте.

Moto G8 уже можно купить в Бразилии по сниженной цене 1143 реала ($245), обычная розничная цена заявлена на уровне 1300 реалов ($280). В Великобритании Moto G8 будет стоить 180 фунтов и продаваться на Amazon, Argos и John Lewis. В ближайшие недели его продажи расширяться на другие страны Латинской Америки, Европы, Азии и Австралии.

Источник: GSM Arena