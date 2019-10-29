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Обновление iOS 13.2 «окирпичивает» умные колонки HomePod

Обновление iOS 13.2 «окирпичивает» умные колонки HomePod

Обновление iOS 13.2 «окирпичивает» умные колонки HomePod


Не успели владельцы мобильных устройств Apple порадоваться выходу новой версии операционной системы iOS 13.2, как оказалось, что некоторых из них подстерегает разочарование.

В частности, обновление iOS 13.2 принесло некоторые новые функции и возможности для умных колонок HomePod, такие как распознавание голоса, таймеры отключения и поддержка передачи обслуживания. Но не всё оказалось гладко. После установки обновления некоторые устройства HomePod стали непригодны для дальнейшей эксплуатации. Они переходят в бесконечный цикл перезагрузки, демонстрируют белую анимацию и не сбрасываются к заводским настройкам. На Reddit появились множественные жалобы по этому поводу.

Один из пользователей написал, что он общался со службой поддержки Apple, пытался осуществить сброс к заводским настройкам, но это не помогло решить проблему. Позже он добавил, что компания согласилась заменить его устройство, так как не смогла найти решение проблеме. Другие пользователи также написали, что Apple пообещала либо отремонтировать, либо заменить пострадавшие умные колонки.

После появления этих сообщений Apple отозвала проблемное обновление, но пока не сделала каких-либо официальных заявлений.

Источник: wccftech

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