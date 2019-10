Обновление iOS 13.2 «окирпичивает» умные колонки HomePod

Не успели владельцы мобильных устройств Apple порадоваться выходу новой версии операционной системы iOS 13.2, как оказалось, что некоторых из них подстерегает разочарование.

В частности, обновление iOS 13.2 принесло некоторые новые функции и возможности для умных колонок HomePod, такие как распознавание голоса, таймеры отключения и поддержка передачи обслуживания. Но не всё оказалось гладко. После установки обновления некоторые устройства HomePod стали непригодны для дальнейшей эксплуатации. Они переходят в бесконечный цикл перезагрузки, демонстрируют белую анимацию и не сбрасываются к заводским настройкам. На Reddit появились множественные жалобы по этому поводу.

⁦@AppleSupport⁩ AudioOS 13.2 on the HomePod stuck in a boot loop. Unable to factory reset. Now what? #greatupdate #notreally pic.twitter.com/qBR1XzSslr

— Giorgos Mavrikas (@gmavrikas) October 28, 2019