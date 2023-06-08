Обновления iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma и watchOS 10, которые Apple оставила без внимания на презентации WWDC 2023

В этом году Apple провела насыщенную конференцию WWDC 2023, анонсировав много новых устройств и программных решений. Но далеко не все новшества удалось затронуть во время основного выступления. Ресурс The Verge подготовил достаточно большой перечень новых функций, которые остались за кадром, но все же заслуживают внимания, так как могут заметно повлиять на работу с устройствами Apple.

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iOS 17 и iPadOS 17

Прекращение поддержки iPhone X, 8 и 8 Plus, а также iPad 5 и iPad Pro 1-го поколения.

Возможность делиться метками и аксессуарами AirTag и Find My – до 5 человек.

Загрузка контента для офлайн работы в Apple Maps.

Улучшенная маршрутизация электромобилей с учетом наличия зарядных станций.

Ярлыки приложений будут отображаться в карточке Top Hit в поиске Spotlight.

Visual Look Up позволит находить рецепты на основе фотографий еды.

Улучшенная защита от демонстрации контента с наготой.

Улучшенные настройки приватности при предоставлении доступа к фотографиям.

Новые стикеры Memoji.

Автоматически отсортированные списки продуктов в Reminders.

История активности в Apple Home.

Кроссворды в приложении News.

Аудиоматериалы Apple News Plus будут доступны в приложении Apple Podcasts.

Авторизация с использованием любого адреса электронной почты или номера телефона, указанных в учетной записи Apple ID.

Новые инструменты Freeform, включая линейку, акварельную кисть, перо для каллиграфии, маркер и перо переменной ширины.

Переходы между композициями в Apple Music.

Обновлённые инструмент Now Playing, парящий над остальной частью интерфейса Apple Music.

Совместные плейлисты.

Вызов Siri во время звонка или разговора FaceTime на своем телефоне.

Возможность добавлять ссылки из одной заметки в другую.

Возможность использовать несколько таймеров на iPhone.

Новая функция Listen to Page в браузере Safari позволяет прослушать страницу.

Возможность прервать виртуального ассистента Siri без необходимости повторно говорить слово «Siri».

Новый раздел управления вызовами в настройках AirPods Pro.

Местоимения в контактах.

Автоматическое удаление кодов подтверждения в Messages и Mail.

macOS Sonoma

Прекращение поддержки MacBook Pro 2017, 12-дюймового MacBook 2017 и iMac

Управление композицией кадра Center Stage.

Возможность поделиться окном на весь экран в приложениях видеозвонков.

Продолжение работы с заметками в Notes в приложении Pages.

Улучшенное совместное использование экрана.

macOS Sonoma позволяет компьютерам Mac подключаться к слуховым аппаратам Made for iPhone.

Обновления Apple Mail. По мере приближения даты поездки электронные письма, связанные с поездками, будут появляться в верхней части результатов поиска.

watchOS 10

watchOS 10 продолжит поддерживать Apple Watch Series 4 и выше. Любые часы, совместимые с watchOS 9, можно будет обновить до новой версии ОС.

Control Center теперь доступен по нажатию боковой кнопки.

Решение Mobile Device Management теперь доступно для Apple Watch, что позволит централизованно управлять часами для корпоративных клиентов.

Теперь можно добавить Apple Watch в группу FaceTime.

Загрузка карт Apple Maps будет работать на Apple Watch, но для этого потребуется быть в пределах досягаемости iPhone.

Напоминания о лекарствах получили последующие уведомления, и их можно классифицировать как «критические» предупреждения.

Записанные видеосообщения FaceTime можно будет просматривать на Apple Watch.

Устройства Apple

Mac Studio получает поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth3.

Mac Pro получает поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth3.

Источник: The Verge