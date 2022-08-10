OneDrive — 15 лет. Облачное хранилище Microsoft получило редизайн и ряд новых функций

В честь пятнадцатилетия OneDrive компания Microsoft создала новый лендинг сервиса под названием OneDrive Home. Вместо перехода на вкладку «Мои файлы», при первом открытии OneDrive посетитель оказывается на домашней странице, которая напоминает панель мониторинга в онлайн-версии Office. Обновление призвано упростить организацию процесса удаленной совместной работы.

Как и веб-приложение Office, OneDrive Home содержит список файлов, упорядоченный по дате обращения. Над списком находятся фильтры для сортировки документов по типам: Word, Excel, PowerPoint и PDF.

В интерфейсе появился новый столбец «Активность», справа от поля «Владелец». В нем отображаются сообщения об оставленных комментариях и назначенных задачах.

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Слева на главном экране Microsoft добавила новый раздел быстрого доступа, где, по аналогии с Windows, показаны часто используемые области с возможностью их закрепить.

Обновление интерфейса пока не активно — Microsoft обещает запустить OneDrive Home в ближайшие месяцы. Помимо лендинга, компания внедряет функцию фотоисторий в мобильное приложение OneDrive, напоминающую сторис в Instagram. Нововведение пока доступно лишь для пользователей Австралии.

Компания Microsoft активно работает над оптимизацией пользовательского интерфейса и в других своих продуктах. В июне было запущено тестирование долгожданных вкладок в Проводнике Windows.

Источники: The Verge, Microsoft