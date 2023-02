Google добавляет новые функции ИИ в поиск, Maps, Translate и Lens, но о прямой конкуренции с ChatGPT говорить пока рано

Компания Google продемонстрировала свои последние достижения в области искусственного интеллекта и его использования в различных сервисах. Компания показала, как в будущем она будет использовать генеративный ИИ для обобщения информации из интернета.

Так, Google показала поиск по вопросу «какие созвездия лучше всего искать во время наблюдения за звездами?». Ответ, сгенерированный ИИ, включал несколько выделенных ключевых вариантов и способов их обнаружения.

«Новые функции генеративного искусственного интеллекта помогут нам систематизировать сложную информацию и различные точки зрения прямо в результатах поиска», — сказал старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван. «Благодаря этому вы сможете быстро понять общую картину, а затем перейти к изучению различных аспектов».

Рагхаван назвал такой вариант ответа ответом «NORA» (no one right answer – «ни одного правильного ответа»). Как правило, ответы, генерируемые ИИ, критикуют за то, что они, как правило, выбирают один ответ как окончательный. Но в данном случае содержится несколько доступных вариантов.

Рагхаван не уточнил, когда эта функция поиска на основе ИИ будет доступна пользователям. Это может говорить о некоторых затруднениях Google в этой сфере. Хотя компания является лидером в области искусственного интеллекта и годами постепенно внедряла функции ИИ в поиск, она еще не выпустила прямого конкурента чат-боту ChatGPT. На днях Google анонсировала собственный подобный сервис Bard, но пока что он доступен лишь для внутреннего тестирования и ограниченного количества доверенных пользователей.

Вместе с тем Google объявила о множестве обновлённых функций ИИ, внедряемых в сервисы Maps, Translate, Lens. Компания провела короткую демонстрацию новшеств, и большинство функций было сосредоточено на возможностях, которые нам хорошо известны. Например, речь шла о реализации «визуального поиска», который расширяет Google Lens, более иммерсивных версиях Google Maps и Google Translate, которые лучше понимают контекст. Остановимся вкратце на некоторых аспектах.

Некоторое время назад Google запустила Мультипоиск. Он позволяет комбинировать поиск по изображениям с текстовыми описаниями. Например, если пользователю понравилась рубашка, но не понравился её цвет, он может сфотографировать рубашку и уточнить желаемый цвет, чтобы найти и купить нужный вариант. Изначально Мультипоиск работал в США, а теперь он запускается по всему миру, где есть доступ к Google Lens.

Режим Immersive View в Google Maps сочетает трехмерное изображение определенной области с конкретной информацией, такой как трафик и погода. Он начинает развертываться в пяти городах: Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио.

Ряд новых функций предназначен для помощи водителям электромобилей: остановки для подзарядки предлагаются для более коротких поездок, фильтр для «очень быстрых» зарядных станций с зарядными устройствами мощностью 150 кВт или выше, а также упоминания мест, где есть зарядные устройства. Все эти сведения указываются в результатах поиска для таких мест, как продуктовые магазины или отели.

Начинается глобальное распространение функции дополненной реальности для Google Lens, которая накладывает переведённый текст на оригинальное изображение.

Кроме того, Google рассказала о некоторых других функциях ИИ, но не уточнила сроков их фактического запуска. Они могут появиться в ближайшие недели или месяцы:

Пользователи Android смогут выполнять поиск по словам или изображениям на экранах своих устройств, не выходя из текущего приложения.

При использовании Google Maps на смартфоне пользователи будут видеть ожидаемое время прибытия и подсказки поворотов прямо на экране блокировки.

«Мультипоиск рядом со мной» будет доступен во всех регионах, где работает Google Lens.

Мультипоиск в мобильном интернете будет доступен по всему миру в ближайшие несколько месяцев.

Режим Immersive View в Google Maps будет расширен на Флоренцию, Венецию, Амстердам, Дублин и другие регионы.

Функция Indoor Live View, которая позволяет ориентироваться в сложных зданиях и местах при помощи подсказок дополненной реальности, будет расширяться до более чем 1000 новых аэропортов, вокзалов и торговых центров.

Поиск с Live View, который позволяет узнать больше об определенных местах, просматривая их через камеру телефона, распространяется на Барселону, Дублин и Мадрид.

Google Translate сможет показать дополнительный контекст определенных слов или фраз. В ближайшие недели эта функция появится для английского, французского, немецкого, японского и испанского языков.

Источник: The Verge 1, 2