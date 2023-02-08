Новости

Google добавляет новые функции ИИ в поиск, Maps, Translate и Lens, но о прямой конкуренции с ChatGPT говорить пока рано

Google добавляет новые функции ИИ в поиск, Maps, Translate и Lens, но о прямой конкуренции с ChatGPT говорить пока рано

Компания Google продемонстрировала свои последние достижения в области искусственного интеллекта и его использования в различных сервисах. Компания показала, как в будущем она будет использовать генеративный ИИ для обобщения информации из интернета.

Помогаем

Unrecognizable

Помогаем бойцам на Луганском направлении – собираем средства на автомобиль

Так, Google показала поиск по вопросу «какие созвездия лучше всего искать во время наблюдения за звездами?». Ответ, сгенерированный ИИ, включал несколько выделенных ключевых вариантов и способов их обнаружения.

«Новые функции генеративного искусственного интеллекта помогут нам систематизировать сложную информацию и различные точки зрения прямо в результатах поиска», — сказал старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван. «Благодаря этому вы сможете быстро понять общую картину, а затем перейти к изучению различных аспектов».

Рагхаван назвал такой вариант ответа ответом «NORA» (no one right answer – «ни одного правильного ответа»). Как правило, ответы, генерируемые ИИ, критикуют за то, что они, как правило, выбирают один ответ как окончательный. Но в данном случае содержится несколько доступных вариантов.

Рагхаван не уточнил, когда эта функция поиска на основе ИИ будет доступна пользователям. Это может говорить о некоторых затруднениях Google в этой сфере. Хотя компания является лидером в области искусственного интеллекта и годами постепенно внедряла функции ИИ в поиск, она еще не выпустила прямого конкурента чат-боту ChatGPT. На днях Google анонсировала собственный подобный сервис Bard, но пока что он доступен лишь для внутреннего тестирования и ограниченного количества доверенных пользователей.

Вместе с тем Google объявила о множестве обновлённых функций ИИ, внедряемых в сервисы Maps, Translate, Lens. Компания провела короткую демонстрацию новшеств, и большинство функций было сосредоточено на возможностях, которые нам хорошо известны. Например, речь шла о реализации «визуального поиска», который расширяет Google Lens, более иммерсивных версиях Google Maps и Google Translate, которые лучше понимают контекст. Остановимся вкратце на некоторых аспектах.

  • Некоторое время назад Google запустила Мультипоиск. Он позволяет комбинировать поиск по изображениям с текстовыми описаниями. Например, если пользователю понравилась рубашка, но не понравился её цвет, он может сфотографировать рубашку и уточнить желаемый цвет, чтобы найти и купить нужный вариант. Изначально Мультипоиск работал в США, а теперь он запускается по всему миру, где есть доступ к Google Lens.

Google добавляет новые функции ИИ в поиск, Maps, Translate и Lens, но о прямой конкуренции с ChatGPT говорить пока рано

  • Режим Immersive View в Google Maps сочетает трехмерное изображение определенной области с конкретной информацией, такой как трафик и погода. Он начинает развертываться в пяти городах: Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио.
  • Ряд новых функций предназначен для помощи водителям электромобилей: остановки для подзарядки предлагаются для более коротких поездок, фильтр для «очень быстрых» зарядных станций с зарядными устройствами мощностью 150 кВт или выше, а также упоминания мест, где есть зарядные устройства. Все эти сведения указываются в результатах поиска для таких мест, как продуктовые магазины или отели.
  • Начинается глобальное распространение функции дополненной реальности для Google Lens, которая накладывает переведённый текст на оригинальное изображение.

Кроме того, Google рассказала о некоторых других функциях ИИ, но не уточнила сроков их фактического запуска. Они могут появиться в ближайшие недели или месяцы:

  • Пользователи Android смогут выполнять поиск по словам или изображениям на экранах своих устройств, не выходя из текущего приложения.

Google добавляет новые функции ИИ в поиск, Maps, Translate и Lens, но о прямой конкуренции с ChatGPT говорить пока рано

  • При использовании Google Maps на смартфоне пользователи будут видеть ожидаемое время прибытия и подсказки поворотов прямо на экране блокировки.
  • «Мультипоиск рядом со мной» будет доступен во всех регионах, где работает Google Lens.
  • Мультипоиск в мобильном интернете будет доступен по всему миру в ближайшие несколько месяцев.

Google добавляет новые функции ИИ в поиск, Maps, Translate и Lens, но о прямой конкуренции с ChatGPT говорить пока рано

  • Режим Immersive View в Google Maps будет расширен на Флоренцию, Венецию, Амстердам, Дублин и другие регионы.
  • Функция Indoor Live View, которая позволяет ориентироваться в сложных зданиях и местах при помощи подсказок дополненной реальности, будет расширяться до более чем 1000 новых аэропортов, вокзалов и торговых центров.
  • Поиск с Live View, который позволяет узнать больше об определенных местах, просматривая их через камеру телефона, распространяется на Барселону, Дублин и Мадрид.
  • Google Translate сможет показать дополнительный контекст определенных слов или фраз. В ближайшие недели эта функция появится для английского, французского, немецкого, японского и испанского языков.

Источник: The Verge 1, 2


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить