Ранний доступ Titan Quest 2 перенесли — из-за «переизбытка шумихи» на рынке ARPG

Titan Quest 2 не вышла в раннем доступе зимой 2024/2025 из-за конкурентов — студия не хотела потерять покупателей.

Разработчики из Grimlore Games сообщили, что игра перенесена на лето 2025 года. Причина — перенасыщение рынка ARPG и «переизбыток шумихи» в выбранном релизном окне. Студия банально решила не рисковать успехом игры.

«Изначально запланированный на зиму 2024/2025 годов, релиз Titan Quest II теперь выйдет в раннем доступе летом 2025 года. Это решение принято в ответ на переполненное окно релизов экшн-RPG и желание уделить игре то внимание, которого она заслуживает», — говорится в официальном заявлении издателя THQ Nordic

В Grimlore говорят, что внимательно следили за рынком и поняли: запуск зимой стал бы плохим ходом на фоне активности крупных игроков в жанре. За последние месяцы Path of Exile 2 уже наделала шума в раннем доступе, Diablo 4 регулярно шокирует ценниками на косметику, а Last Epoch неожиданно стала любимицей хардкорного сообщества. На этом фоне Titan Quest 2 просто бы потеряла потенциальных игроков.

Но разработчики настроены оптимистично: недавнее закрытое демо принесло Grimlore Games «невероятно мотивационные» результаты. Участники теста играли во вступительный раздел, выбирали подклассы и сражались с боссом Апполонией Ужасной. Бой с ней, по словам студии, стал любимым среди фанатов.

Grimlore поделилась конкретными цифрами: 92% игроков оценили демо как положительное или очень положительное. Еще 66% из них назвали себя давними фанатами Titan Quest. Средняя оценка сложности боев составила 3,6/6: «это хорошее место — сложное, но не несправедливое», говорят в студии. Игроки высоко оценили и визуальную часть (5,25 из 6) и звук (5,16 из 6).

Разработчики признают, что есть моменты, требующие доработки: прицеливание способностей, баланс, общая плавность боев и производительность. Команда уже работает над оптимизацией, настраиваемым управлением и улучшением интерфейса. Сейчас Grimlore Games сосредоточена на том, чтобы довести игру до релиза. Он, по их словам, сохранит дух оригинала, но предложит современные механики для нового поколения игроков.

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Вместе с тем издатель Titan Quest 2 — THQ Nordic — готовится к римейку легендарной Gothic 1 Gothic 1 Remake должен вскоре выйти на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S., но точная дата релиза до сих пор неизвестна.

Источник: PC Gamer