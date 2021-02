Результати дослідження українських геймерів від NielsenIQ: гра — WoT, FIFA, GTA, жанр — Puzzle, Shooter, середній вік — 31 рік, пристрій — смартфон і ПК, трати — 250-500 грн/міс [інфографіка]

Компанія NielsenIQ презентувала результати першого в історії комплексного дослідження гравців у відеоігри в Україні. Згідно з ним, найпопулярнішою грою стала World of Tanks, найпопулярнішими жанрами – Puzzle, Vehicle Shooter та Shooter. Більшість опитаних обирає для ігор смартфон і ПК. Середній вік українського геймера – 31 рік, а основними мотивами захоплення відеоіграми стали бажання розслабитися, «вбити час» і відключитися від реальності. Під час пандемії більшість українських гравців стали грати частіше, при цьому їх витрати на відеоігри практично не змінилися.

Найпопулярніші ігри

За результатами дослідження NielsenIQ, найпопулярнішою грою в Україні є World of Tanks – 16% респондентів здебільшого грають в неї, а 26% опитаних мінімум один раз зіграли в гру за останній місяць. В першу п’ятірку найпопулярніших ігор також входять FIFA20/FIFA21 (9% респондентів грають найчастіше і 17% – мінімум раз на місяць), Minecraft (8% і 19%), Grand Theft Auto V (7% і 12%) і Counter -Strike: Global Offensive (6% і 14%). Десятку найпопулярніших ігор замикає World of Warcraft.

Найвідомішою грою також стала World of Tanks – шутер знають 81% українських гравців. На другому місці Minecraft з 69% аудиторії, а на третьому – Dota 2 з 68%. В першу п’ятірку зокрема увійшли FIFA 20/FIFA21 і World of Warcraft, на десятому місці опинилася League of Legends.

У що грають і на що витрачають

Найпопулярнішими жанрами відеоігор в Україні стали Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter і Simulation. Найчастіше в ігри цих жанрів грають 12%, 11%, 10% і 10% гравців відповідно. Час від часу українці в основному грають в ігри жанрів Shooter (38%), Simulation (32%), Action (31%) і Adventure (31%).

Найпопулярнішими жанрами відеоігор, на які респонденти витрачають гроші, є Vehicle Shooter (8%) і Sport (7%). Середні місячні витрати на ігри цих жанрів становлять 242 гривні і 342 гривні відповідно. Найбільше українські гравці витрачають на ігри в жанрах Fighting і RPG – 433 гривні та 617 гривень на місяць відповідно.

Смартфон і комп’ютер vs. PlayStation і Xbox

Показово, що 44% українців найчастіше грають на мобільних пристроях, а 40% – на ПК. При цьому ігрову консоль в якості основної платформи використовують тільки 15%. 73% гравців використовують смартфон або планшет для гри час від часу, ПК і консолі – 68% і 28% відповідно. PlayStation 5 планують придбати 29% респондентів, Xbox Series X/S – 7%, а обидві платформи – 10%. А ось 55% гравців зовсім не планують купувати консолі нового покоління.

Коронавірус і відеоігри

Пандемія коронавіруса вплинула на звички гравців в Україні. Так,56% респондентів стали грати частіше в відеоігри, а рідше – всього 4%. При цьому у 46% гравців, які платять за ігри, витрати під час пандемії залишилися незмінними, 31% стали платити більше, а 13% – менше.

Що стосується часу, який респонденти витрачають на ігри, то 1-3 години за грою в будні проводять 54%, а на вихідних – 43%. На тиждень гравці в середньому грають 4 рази, при цьому майже 4 години виділяється на гру у вихідні.

Скільки витрачають на ігри

У Free 2 Play-ігри 72% українських гравців грають найчастіше і 88% – час від часу. В платні ігри з платною підпискою – 9% і 24% відповідно, а в платні ігри (разова покупка) – 18% і 40% відповідно. Від 250 до 500 гривень на місяць на ігри витрачає 41% респондентів, ще 30% – до 250 гривень на місяць. Ще 29% гравців витрачає більше 500 гривень на місяць.

Хто такий український гравець у відеоігри

Згідно з дослідженням, 73% українських гравців проводять час за відеоіграми, щоб розслабиться, а 57% грають, щоб «вбити час». 37% назвали відеоігри способом провести час з друзями, при цьому 46% респондентів, які вибрали цей пункт, – гравці віком 19-25 років. Середній же вік українського гравця – 31 рік, при цьому збережений гендерний баланс, в ігри грають як чоловіки, так і жінки практично у рівній пропорції. 65% респондентів дослідження живуть у шлюбі, а у 7 з 10 є одна або більше вищих освіт.

«Компанія NielsenIQ відома дослідженнями геймерів в США, і ми раді, що у нас з’явилася можливість провести дослідження цієї аудиторії в Україні. Ми бачимо, що українські геймери багато в чому відповідають світовим тенденціям. Зокрема, як у світі, так і в Україні був зафіксований сплеск інтересу до відеоігор під впливом пандемії. Також ми бачимо інтерес українських гравців до мобільних платформ. Те, що поки відрізняє наших гравців – це досить низький рівень використання ігрових консолей» – прокоментувала Тетяна Шевченко, керівник відділу досліджень споживачів та покупців Nielsen Україна та Білорусь.

Джерело: Nielsen