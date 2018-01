Rocket Lab впервые успешно запустила сверхлегкую ракету Electron, выведя на орбиту три маленьких спутника

Ранее мы уже несколько раз писали о небольшой частной аэрокосмической компании Rocket Lab и разработанной ею относительно дешевой ракете сверхлегкого класса Electron. На минувших выходных Rocket Lab провела первый успешный запуск ракеты Electron с полезной нагрузкой.

Ракета Electron с тремя спутниками стартовала 21 января 2018 года в 03:43 по киевскому времени с восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.

Спустя некоторое время после запуска Rocket Lab отрапортовала об успешном развертывании спутников на орбите. Всего ракета вывела три аппарата, один из них (Dove Pioneer) предназначен для съемки поверхности Земли, а два остальных (Lemur-2) для отслеживания морских судов и метеорологических исследований.

Liftoff from Rocket Lab Launch Complex 1. Space is open for business. #StillTesting pic.twitter.com/BwXqrxa6Y6

