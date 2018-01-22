Rocket Lab впервые успешно запустила сверхлегкую ракету Electron, выведя на орбиту три маленьких спутника

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Ранее мы уже несколько раз писали о небольшой частной аэрокосмической компании Rocket Lab и разработанной ею относительно дешевой ракете сверхлегкого класса Electron. На минувших выходных Rocket Lab провела первый успешный запуск ракеты Electron с полезной нагрузкой.

Ракета Electron с тремя спутниками стартовала 21 января 2018 года в 03:43 по киевскому времени с восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.

Спустя некоторое время после запуска Rocket Lab отрапортовала об успешном развертывании спутников на орбите. Всего ракета вывела три аппарата, один из них (Dove Pioneer) предназначен для съемки поверхности Земли, а два остальных (Lemur-2) для отслеживания морских судов и метеорологических исследований.

Liftoff from Rocket Lab Launch Complex 1. Space is open for business. #StillTesting pic.twitter.com/BwXqrxa6Y6 — Rocket Lab (@RocketLab) January 21, 2018

Отметим, что это второй тестовый запуск американо-новозеландской компании. Первый, как это обычно бывает, «вышел комом» – в мае 2017 года из-за некорректной настройки системы телеметрии вторая ступень ракеты Electron не вышла на расчетную орбиту. Изначально Rocket Lab планировала выполнить этот запуск с коммерческим грузом 8 декабря 2017 года, но затем по различным причинам несколько раз переносила дату.

Rocket Lab ориентируется на сегмент небольших заказчиков, которым сейчас приходится подстраиваться под графики запусков более крупных ракет. Ракета Electron способна выводить до 225 кг груза на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на орбиту около 500 км. Цена одного запуска Electron не должна превысить $5 млн.

Как отмечает WSJ, в будущем Rocket Lab рассчитывает забрать себе почти две трети всех коммерческих, научных и военных запусков. К настоящему моменту в Rocket Lab уже инвестировано около $100 млн.

Источник: The Verge