Samsung получил патент на систему аутентификации с помощью сканера кровеносных сосудов, встроенного в смартфон или умные часы

Еще пару лет назад казалось, что позиции сканера отпечатков пальцев как основного инструмента аутентификации владельца смартфона незыблемы. Однако в моду вошли безрамочные модели и этот сканер пришлось убирать под экран, на боковину или на заднюю панель, что или технически сложно или неудобно. Производители начали задумываться об альтернативах в виде распознавания лица, радужки глаза и других уникальных признаков человеческого тела. Не остался в стороне и Samsung, который запатентовал систему “Real Time Authentication Based on Blood Flow Parameters” на основе сканера, распознающего характеристики кровеносных сосудов пользователя.

Отметим, что сам по себе такой сканер не является новинкой – еще в прошлом году Qualcomm показала ультразвуковой сканер отпечатков пальцев нового поколения, который помимо отпечатков умел распознавать сердечный ритм и кровоток. Первый параметр пригодится скорее в целях отслеживания фитнес-показателей, а вот второй как раз и может помочь смартфону опознать своего владельца.

Оказывается, рисунок кровеносных сосудов, сердечный ритм, давление и другие параметры нашей кровеносной системы уникальны для каждого индивидуума, а значит, распознав и запомнив эти параметры единожды, смартфон сможет легко узнавать своего владельца. Судя по сопровождающим патент рисункам, в Samsung предлагают встраивать подобные сканеры как в смартфоны, так и в умные часы и другие устройства.

При этом распознав пользователя с помощью умных часов, система также сможет разблокировать ему и другое устройство, например ноутбук, для чего им необходимо будет связаться друг с другом. Таким образом, устройства будущего смогут идентифицировать своего пользователя с помощью целого комплекса сканеров и датчиков, выбирая наиболее подходящий в данный момент способ или максимально усиливая защиту от взлома с помощью украденных отпечатков, фотографий, 3D-масок и т.д.

Источник: Gizmochina