Инсайдер: Samsung решила отказаться от гонки мегапикселей в пользу более рационального подхода в развитии камер для смартфонов

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Об изменении в стратегии Samsung в части развития фото- и видеовозможностей своих смартфонов сообщил зарекомендовавший себя инсайдер Ice Universe.

По словам Ice Universe, Samsung решила выйти из «гонки мегапикселей» и вернуться к более рациональному подходу. Увы, инсайдер не уточнил, что конкретно означает переход от «ослепительно больших чисел» к «рациональному мышлению».

I heard some news that Samsung smartphones are actively changing, in terms of sensors. It will return to rationality, rather than blindly big numbers. — Ice universe (@UniverseIce) April 15, 2021

Ранее были слухи о выпуске дюймового сенсора следующего поколения разрешением 150 Мп, а также модели разрешением 250 Мп. Также проскакивали сообщения о планах Samsung создать 600-мегапиксельную фотоматрицу. Судя по всему, Samsung больше не стремится повышать разрешение сенсоров, а решила сосредоточиться на каких-то других аспектах.

Можно вспомнить, что переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода — именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальных флагманах Galaxy Note20 Ultra и Galaxy S21 Ultra.

В прошлом месяце Samsung анонсировала второе поколение фирменной технологии CMOS-сенсоров ISOCELL для камер смартфонов, призванную вывести мобильную съемку на качественно новый уровень.