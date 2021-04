Инсайдер: Samsung решила отказаться от гонки мегапикселей в пользу более рационального подхода в развитии камер для смартфонов

Об изменении в стратегии Samsung в части развития фото- и видеовозможностей своих смартфонов сообщил зарекомендовавший себя инсайдер Ice Universe.

По словам Ice Universe, Samsung решила выйти из «гонки мегапикселей» и вернуться к более рациональному подходу. Увы, инсайдер не уточнил, что конкретно означает переход от «ослепительно больших чисел» к «рациональному мышлению».

I heard some news that Samsung smartphones are actively changing, in terms of sensors. It will return to rationality, rather than blindly big numbers.

— Ice universe (@UniverseIce) April 15, 2021