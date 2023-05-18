Сбой у «Нової пошти» — не работает приложение и выдача посылок из поштоматов

Компания «Нова пошта» сообщила о наличии технических проблем – из-за технического сбоя временно не работают мобильное приложение и сервис авторизации. Поэтому невозможно воспользоваться почтоматом и любой услугой через приложение.

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Компания намерена обзвонить всех клиентов, ожидающих посылки в почтоматах, и предложить им доступные варианты.

«Все, кто ожидает посылки в почтомат сегодня, – в ближайшее время позвонит оператор Нової пошти и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате», – говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, отмечается, что без перебоев работают отделения, API, бизнес-кабинет и сайт. Таким образом, клиенты имеют возможность воспользоваться услугами по отправке посылок и грузов, а также финансовыми услугами в любом отделении «Нової пошти».

Компания работает над восстановлением нормальной работы приложения и сервиса авторизации.

Напомним, предідущий масштабный сбой у «Нової пошти» произошел около 3 месяцев назад. Тогда было невозможно ни получить, ни отправить посылки.