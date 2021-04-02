Сервис Google Duplex на базе ИИ работает уже в 49 штатах США





Спустя более чем 2 года после начала тестирования, сервис бронирования Google Duplex на базе искусственного интеллекта теперь доступен в 49 штатах США. Судя по всему, на этом распространение сервиса по территории США остановится. Google сообщает, что пока нет информации о возможных сроках запуска Duplex в оставшемся штате – Луизиане – из-за местных законов.

Адаптация к местному законодательству – это одна из причин, по которой Duplex так долго внедрялся в США. По данным Google, компании пришлось добавить в сервис определённые функции (например, предложить номер обратного вызова для компаний, с которыми связывается Duplex), чтобы сделать его законным в некоторых штатах. В других случаях просто требовалось ожидание необходимых изменений законодательства.

Во всех поддерживаемых штатах Duplex может осуществлять резервирование от имени пользователя. Например, с его помощью можно забронировать столик в ресторане. Также сервис способен звонить в компании, чтобы проверить информацию, например, часы работы.

Google анонсировала Duplex на конференции I/O 2018 в качестве дополнительной функции Google Assistant. По задумке, Duplex использует искусственный интеллект для звонков в местные компании, бронирования посещения ресторанов и парикмахерских от имени пользователя и используя для общения реалистично звучащий искусственный голос. Первоначально около 25% звонков через Duplex осуществлялись людьми. Однако по состоянию на октябрь прошлого года, по данным Google, 99% вызовов сервиса полностью автоматизированы.

Источник: The Verge