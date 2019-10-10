Смартфон Oppo Reno Ace получил SoC Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти UFS 3.0 и быструю зарядку на 65 Вт

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Компания Oppo подготовила к выпуску новый смартфон в рамках серии Reno. Модель Oppo Reno Ace получила флагманские характеристики, в том числе очень быструю зарядку.

Новинка оснащена 6,5-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Используемая панель поддерживает частоту обновления 90 Гц. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез, в котором разместилась фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Смартфон Oppo Reno Ace несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 855+, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти стандарта UFS 3.0. Для охлаждения компонентов системы во время жарких игровых баталий предназначена встроенная тепловая трубка.

Встроенная батарея имеет ёмкость 4000 мАч. В новинке реализована поддержка наиболее скоростной технологии проводной зарядки на рынке смартфонов – SuperVOOC 2.0. Она обеспечивает передачу 65 Вт энергии и способна полностью зарядить аккумулятор всего за 30 минут. Зарядное устройство GaN является достаточно компактным, при этом оно поддерживает стандарты USB-PD и Qualcomm Quick Charge.

На задней панели смартфона Oppo Reno Ace разместилась камера на базе четырёх модулей. Главный модуль содержит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. Также в наличии имеются 13-мегапиксельный телефото модуль с 5-кратным гибридным увеличением, 8-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. В каплеобразном вырезе на лицевой панели расположилась 16-мегапиксельная камера для автопортретов.

Новинка получила двухдиапазонный модуль GPS, модуль связи NFC, стерео динамики и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Устройство работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Oppo ColorOS 6.1.

Цена смартфона Oppo Reno Ace составит $422 за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти, $450 – за версию с 8/256 ГБ памяти и $534 – за топовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти. На рынок поступят цветовые варианты Psychedelic Purple и Starry Blue. Также будет доступна специальная версия 40th anniversary Gundam Edition Reno Ace. Она получит специальную раскраску задней панели с полосками красного или синего цвета. Компания будет предлагать эту версию вместе со специальными тематическими аксессуарами, но её цена пока не разглашается.

Источник: gsmarena