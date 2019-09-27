Смартфон Samsung Galaxy A70s представлен: 64-мегапиксельная камера и обновленный дизайн





Сегодня Samsung представила в Индии смартфон Galaxy A70s, вся информация о котором просочилась в сеть еще до анонса. Это уже пятая обновленная модель линейки Galaxy A 2019 года, ранее были представлены Galaxy A10s, A20s, A30s и A50s.

Единственное, что изменилось в характеристиках по сравнению с оригинальным Galaxy A70 — это основная камера. Если быть точным, то заменили только главный модуль — он теперь 64-мегапиксельный (сенсор ISOCELL GW1 Bright), как у Redmi Note 8 Pro, Realme XT и Realme X2. Остальные два модуля те же, что и в Galaxy A70: на 8 Мп со сверхширокоугольным объективом и бесполезный пятимегапиксельный сенсор глубины. Камера теперь позволяет записывать видео разрешением 4K с кадровой частотой 30 к/с. Фронтальная камера осталась 32-мегапиксельной.

Остальные характеристики не изменились по сравнению с оригинальным Galaxy A70: экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей со встроенным сканером отпечатков пальцев, SoC Snapdragon 675, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

По итогу можно сказать, что Galaxy A70s стал лучше по части основной камеры, сохранив все остальные параметры. Да, еще Galaxy A70s получил новое оформление тыльной панели с геометрическим рисунком, как у недавно представленных собратьев A30s и A50s. Смартфон предлагается в трех переливающихся цветах: белом, черном и красном.

Samsung Galaxy A70s поступит в продажу 28 сентября в версиях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене $410 и $440 соответственно.

Источник: GSM Arena