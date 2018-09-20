Смартфон Samsung Galaxy S10 немного вытянется за счет нового экрана Infinity Display с соотношением сторон 19:9

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В базе данных теста HTML 5 была замечена запись, указывающая на достаточно заметное изменение во внешности будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

В тесте смартфон проходит под модельным номером SM-G405F. Считается, что разрабатывающиеся сейчас модели нового поколения Galaxy Sx и Sx+ скрываются как раз под номерами SM-G4x0 или G4x5.

The Galaxy S10 series screen aspect ratio is 19:9, which indicates that it does have a big change in appearance. Samsung is accustomed to camouflage Galaxy Sx and Sx+ with SM-G4x0 or G4x5 pic.twitter.com/yBUD6j0hEj — Ice universe (@UniverseIce) September 18, 2018

Так вот, cудя по записи в базе данных HTML 5, смартфоны Galaxy S10 будут оснащаться обновленными экранами Infinity Display с соотношением сторон 19:9. Напомним, что в последних моделях Samsung Galaxy S8/S8+, S9/S9+ и Note9 используются дисплеи Infinity Display с соотношением 18,5:9. Иными словами, новое поколение Galaxy S10 еще немного вытянется в высоту.

Да, напоминаем, что мобильный браузер фиксирует лишь одну третью часть фактического разрешения, которое составляет 1263х2607 пикселей.

Протестированное устройство работает под управлением новой ОС Android 9.0 Pie.

Напомним, буквально на днях глава мобильного подразделения Samsung Дон-Джин Кох пообещал, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 получит очень существенные изменения по части дизайна.

Предыдущие слухи также приписывали Galaxy S10 новые градиентные цвета расцветки корпуса, моду на которые ввела Huawei, и более узкие рамки. Якобы нижняя будет описываться только гранями корпуса и заметной останется только верхняя. Из-за этого смартфон уже сейчас называют асимметричным.

Анонс Galaxy S10 ожидается на MWC 2019.

Источник: Ice universe