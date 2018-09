Смартфон Samsung Galaxy S10 немного вытянется за счет нового экрана Infinity Display с соотношением сторон 19:9

В базе данных теста HTML 5 была замечена запись, указывающая на достаточно заметное изменение во внешности будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

В тесте смартфон проходит под модельным номером SM-G405F. Считается, что разрабатывающиеся сейчас модели нового поколения Galaxy Sx и Sx+ скрываются как раз под номерами SM-G4x0 или G4x5.

The Galaxy S10 series screen aspect ratio is 19:9, which indicates that it does have a big change in appearance. Samsung is accustomed to camouflage Galaxy Sx and Sx+ with SM-G4x0 or G4x5 pic.twitter.com/yBUD6j0hEj

— Ice universe (@UniverseIce) September 18, 2018