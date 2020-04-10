Смартфон среднего уровня Google Pixel 4a получит 5,8-дюймовый OLED дисплей, чипсет Snapdragon 730 и цену около $400





В скором времени ожидается выход на рынок нового смартфона Google среднего уровня Pixel 4a. Изначально планировалось устроить его презентация на конференции Google I/O 2020 – ровно через год после выхода модели Pixel 3a. Но теперь конференция отменена из-за вспышки коронавируса, и нет привязки к конкретной дате презентации. В любом случае, ждать осталось не долго. И очередная утечка характеристик, опубликованная ресурсом 9to5Google, только подтверждает это.

Итак, согласно имеющейся информации, смартфон Google Pixel 4a изготавливается в пластиковом корпусе и содержит 5,81-дюймовый дисплей. Устройство оснащено OLED панелью с разрешением Full HD+ 2340×1080 точек. В дисплее имеется сквозное отверстие для фронтальной камеры, но использование сенсора Soli не предусмотрено.

По слухам, смартфон Google Pixel 4a несёт на борту 8-ядерную систему-на-чипе Qualcomm Snapdragon 730 с частотой до 2,2 ГГц и GPU и Adreno 618. Дополнительно сообщается о наличии чипа безопасности Titan M. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 или 128 ГБ. Батарея имеет ёмкость 3080 мАч, поддерживается быстрая зарядка с передачей 18 Вт энергии. Устройство содержит 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Аппарат будет доступен как минимум в двух цветовых вариантах: Just Black и Barely Blue.

Главная камера выполнена на базе 12,2-мегапиксельного сенсора и дополнена оптической и электронной системами стабилизации изображения. Фронтальная камера получила 8-мегапиксельный сенсор и объектив с углом обзора 84 градуса. Основная камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или в разрешении Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. Возможности фронтальной камеры ограничены разрешением Full HD и частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон Pixel 4a также получил многие типичные для устройств Google программные функции, включая Now Playing и «новый Google Assistant», который дебютировал на обычных моделях Pixel 4 в конце прошлого года. Кроме того, владельцы этой модели могут рассчитывать на получение обновлений операционной системы Android на протяжении 3 лет.

Предыдущие утечки также свидетельствовали, что рекомендованная цена смартфона Google Pixel 4a составит $399 (вероятно, речь идёт о базовой конфигурации 6/64 ГБ памяти). Точные сроки презентации новинки пока не называются. Можно лишь предположить, что новая модель будет представлена в середине мая.

Источник: 9to5Google