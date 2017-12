СМИ: Netflix планирует запустить интерактивный сериал для взрослых

Сервис Netflix намерен расширить сферу применения интерактивного повествования на большее количество программ. Судя по имеющейся информации, сервис создаёт приключенческий телевизионный сериал с возможностью выбора сюжета, рассчитанный на взрослую аудиторию. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее сервис предлагал такие интерактивные сериалы для детей. Так, в июне этого года Netflix выпустил анимационный сериал Puss in Book: Trapped in an Epic Tale. Он позволял зрителям влиять на развитие сюжета и концовку. Анимационный сериал Netflix Buddy Thunderstruck также включал несколько интерактивных эпизодов.

Пока что не сообщается каких-либо подробностей об интерактивном сериале для взрослых. Компании ещё предстоит выяснить, насколько популярной среди взрослых окажется идея интерактивного вовлечения в сюжет и насколько реакция взрослых на интерактивность отличается от детской. Ранее компания не сообщала информацию о количестве просмотров сериалов Puss in Book и Buddy Thunderstruck, так что нет сведений, насколько успешными оказались эти проекты.

На текущий момент управлять сюжетом повествования в сериалах Netflix можно лишь на нескольких платформах, включая умные телевизоры, устройства Roku и гаджеты с iOS. Веб-платформа и Apple TV такую возможность пока не поддерживают.

