Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора

Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») — официальное представительство компании Илона Маска SpaceX — только что получила лицензию оператора, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

7 апреля в Украине официально зарегистрировали Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн»), а Михаил Федоров поручил профильным структурам как можно быстрее провести необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот. Таким образом, с момента регистрации до выдачи лицензии прошло два месяца (вот всегда так, не правда ли?).

Также министр сообщил, что вскоре Starlink Ukraine приступит к активной работе в Украине, но никаких деталей он не сообщил.

«Как только компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!» Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально обратился в Твиттер к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой. В то же время президент SpaceX Гвин Шотвелл рассказала, что на тот момент команда уже сотрудничала с правительством и была близка к получению лицензии для предоставления услуг в Украине. С начала войны Украина получила 15 тыс. терминалов с безвозмездным тарифным планом и в начале мая аналитики Apptopia в своем отчете отмечали, что Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 тыс. человек

Можно вспомнить, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал возможные космические проекты после окончания войны, а Минцифра рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию ​​Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции. С нетерпением ждем новости о статусе этих планов.

По состоянию на конец мая у Starlink было около 500 тыс. пользователей в 32 странах мира. В то же время, за последние несколько месяцев SpaceX удалось расширить спутниковый интернет — он стал доступным и в самолетах, и в автомобилях (1 и 2).

SpaceX быстро увеличивает количество спутников Starlink на орбите — их уже там около 2500 штук. Если отталкиваться от оценки ООН (всего на орбите около 8200 спутников), то спутники Starlink уже составляют примерно 30% от общего количества действующих аппаратов. Недавно SpaceX перешла к производству следующего поколения спутников Starlink V2.0, предназначенных для развертывания с помощью Starship.