Новости

Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора

Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора

Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») официальное представительство компании Илона Маска SpaceX только что получила лицензию оператора, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

7 апреля в Украине официально зарегистрировали Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн»), а Михаил Федоров поручил профильным структурам как можно быстрее провести необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот. Таким образом, с момента регистрации до выдачи лицензии прошло два месяца (вот всегда так, не правда ли?).

Также министр сообщил, что вскоре Starlink Ukraine приступит к активной работе в Украине, но никаких деталей он не сообщил.

«Как только компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1.

Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!»

Михаил Федоров,

министр цифровой трансформации Украины

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров  официально обратился  в Твиттер к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой. В то же время президент SpaceX Гвин Шотвелл  рассказала, что на тот момент команда уже сотрудничала с правительством и была близка к получению лицензии для предоставления услуг в Украине. С начала войны Украина получила 15 тыс. терминалов с безвозмездным тарифным планом и в начале мая аналитики Apptopia в своем отчете отмечали, что Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 тыс. человек

Можно вспомнить, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи  анонсировал  возможные космические проекты после окончания войны, а Минцифра  рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию ​​Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции. С нетерпением ждем новости о статусе этих планов.

По состоянию на конец мая у Starlink было около 500 тыс. пользователей в 32 странах мира. В то же время, за последние несколько месяцев SpaceX удалось расширить спутниковый интернет — он стал доступным и в самолетах, и в автомобилях (1 и 2).

SpaceX быстро увеличивает количество спутников Starlink на орбите их уже там около 2500 штук. Если отталкиваться от оценки ООН (всего на орбите около 8200 спутников), то спутники Starlink уже составляют примерно 30% от общего количества действующих аппаратов. Недавно SpaceX перешла к производству следующего поколения спутников Starlink V2.0, предназначенных для развертывания с помощью Starship.

«Работаем, чтобы жизнь стала межпланетной»: Илон Маск поделился мини-презентацией о достижениях и планах SpaceX — среди прочего, упомянул о 15 тыс. терминалах Starlink, переданных Украине


Последние записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить