«Работаем, чтобы жизнь стала межпланетной»: Илон Маск поделился мини-презентацией о достижениях и планах SpaceX — среди прочего, упомянул о 15 тыс. терминалах Starlink, переданных Украине

На прошлой неделе CEO SpaceX Илон Маск выступил с докладом, посвященным основным достижениям и планам компании на ближайшее будущее. Бизнесмен опубликовал в своем твиттере короткий видеоролик с ключевыми слайдами по презентации. Приводим главные тезисы.

Еще в 2002 году, начиная свой путь в частной космонавтике, Илон Маск сформулировал главную цель SpaceX — колонизацию Марса и превращение человечества в межпланетную цивилизацию. В своей вступительной речи глава SpaceX в очередной раз упомянул о главной миссии. С тех пор Маск при каждой возможности постоянно напоминает об этом. Вот и сейчас он в очередной раз напомнил о главной миссии.

Making life multiplanetary expands the scope & scale of consciousness.

It also enables us to backup the biosphere, protecting all life as we know it from a calamity on Earth.

Humanity is life’s steward, as no other species can transport life to Mars. We can’t let them down.

