«Работаем, чтобы жизнь стала межпланетной»: Илон Маск поделился мини-презентацией о достижениях и планах SpaceX — среди прочего, упомянул о 15 тыс. терминалах Starlink, переданных Украине

На прошлой неделе CEO SpaceX Илон Маск выступил с докладом, посвященным основным достижениям и планам компании на ближайшее будущее. Бизнесмен опубликовал в своем твиттере короткий видеоролик с ключевыми слайдами по презентации. Приводим главные тезисы.

Falcon 9 и Falcon Heavy

SpaceX рекордно увеличила частоту запусков и сейчас в среднем производит по одному запуску в неделю. В 2022 году американская компания, являющаяся безоговорочным лидером по выводу груза на орбиту, имеет все шансы совершить 60 запусков против 31 в 2021 году.

Также компания сократила интервал между запусками одной и той же ракеты Falcon 9 до 21 дня. Однажды SpaceX планирует запустить одну и ту же ступень Falcon 9 дважды в сутки.

Общая статистика SpaceX по состоянию на июнь 2022: 160 успешных запусков, 122 успешных посадки первой ступени и 98 миссий с повторным использованием ускорителя.

В 2022 году SpaceX планирует как минимум четыре запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy, включая миссию изучения металлического астероида Psyche – в последний раз ее запускали в июне 2019 года.

Пилотируемые корабли Dragon

31 мая исполнилось ровно 10 лет со дня завершения COTS Demo Flight 2 (COTS 2) — первой миссии корабля Dragon на МКС. Сегодня у SpaceX есть целый многократный флот кораблей Dragon второй версии, способный осуществлять пилотируемые и грузовые миссии на МКС.

25 апреля на Землю вернулся экипаж Crew Dragon Ax-1 — первой туристической миссии SpaceX и Axiom на МКС. Из-за неблагоприятной погоды они провели на станции 15 дней вместо запланированных 10 и поэтому запуск Crew Dragon-4 перенесли с 23 апреля на 27 апреля. Осенью SpaceX планирует провести следующую ротацию экипажа МКС в рамках пятой операционной миссии Crew-5 и очередной туристический полет, во время которого экипаж не попадет на МКС, однако сможет выйти в открытый космос.

Спутниковый интернет Starlink

Третья годовщина с момента запуска первой группировки интернет спутников Starlink версии 0.9, выведенных на орбиту в мае 2019 года.

По состоянию на конец мая у Starlink уже около 500 тыс. пользователей в 32 странах мира.

В то же время SpaceX удалось расширить спутниковый интернет — он стал доступен и в самолетах , и в автомобилях ( 1 и 2 ).

Украина получила 15 тыс. терминалов с безвозмездным тарифным планом.

SpaceX перешла к производству следующего поколения спутников Starlink V2.0 , предназначенных для развертывания с помощью Starship.

Колонизация Марса и превращение человеческой цивилизации в межпланетный вид

Еще в 2002 году, начиная свой путь в частной космонавтике, Илон Маск сформулировал главную цель SpaceX — колонизацию Марса и превращение человечества в межпланетную цивилизацию. В своей вступительной речи глава SpaceX в очередной раз упомянул о главной миссии. С тех пор Маск при каждой возможности постоянно напоминает об этом. Вот и сейчас он в очередной раз напомнил о главной миссии.

Making life multiplanetary expands the scope & scale of consciousness. It also enables us to backup the biosphere, protecting all life as we know it from a calamity on Earth. Humanity is life’s steward, as no other species can transport life to Mars. We can’t let them down. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2022

Делая жизнь мультипланетарной, мы расширяем границы и масштабы сознания. Это также позволяет нам создать резервную копию биосферы и защитить всю жизнь, которую мы знаем, от бед на Земле. Человечество должно распоряжаться своей жизнью, поскольку никакой другой вид не способен перенести жизнь на Марс. Мы не можем их приподнять. Некоторые ненавидят человечество, но я его люблю. Вот почему мы должны расширить объем и масштаб нашего сознания, чтобы узнать ответы на главные вопросы мироздания.

Видео

Deck from SpaceX all-hands update talk I gave last week pic.twitter.com/ApsdPjjukh — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2022

Видео содержит кадры хвостового отсека сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy B7, пополняемого новейшими двигателями Raptor 2. Именно B7 вместе с прототипом Starship S24 предназначены для первого орбитального полета, который все еще запланирован на лето 2022 года. Также в видео можно увидеть шарик новых рендеров — с развертыванием спутников Starlink V2.0 (по два в стеке) и будущий вид производственного и стартового комплексов Starship на Starbase в Техасе и на мысе Канаверал во Флориде.