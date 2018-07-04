Tesla отказалась от «лишнего» теста тормозов Model 3 ради ускорения его выпуска

Как известно, под конец прошлого месяц Tesla наконец вышла на производство пяти тысяч Model 3, хотя изначально рассчитывала достичь этих объемов к концу 2017 года. Но вот сейчас стало известно, что ради ускорения темпов производства автомобилей компания Илона Маска отказалась от проведения теста тормозов. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

Как сообщается, Илон Маск распорядился прекратить проводить этот тест 26 июня.

Тест, о котором идет речь, называется brake-and-roll test. Он позволяет удостовериться, правильно ли установлены колеса, а также проверить тормоза и их функционирование. Один из отраслевых экспертов, на которого ссылается источник, назвал этот тест критически важной частью процесса производства автомобилей. В то же время в компании Tesla в комментарии CNBC назвали этот тест «избыточным». По сути, производитель подтвердил подлинность документов и факт отказа от теста. В то же время в Tesla заверили, что все автомобили проходят строгие проверки качества перед отправкой с завода.

«Каждый произведенный нами автомобиль проходит строгие проверки качества, включая тесты тормозов, и должен соответствовать строгим требованиям. Чтобы быть предельно ясным, мы делаем тест-драйв каждой Model 3 на нашем тестовом треке, чтобы проверить тормоза, крутящий момент, скрипы и грохот. Нет никаких исключений», – говорится в заявлении компании.

Отметим, что у Model 3 ранее были проблемы и с качеством сборки и с тормозами, но в последнее время ничего такого не слышно. Возможно, тест и правда был «лишний» и никаких негативных последствий по части безопасности его отмена не принесет. Но фондовый рынок отреагировал на новость не самым лучшим образом, на закрытии торгов 3 июля акции Tesla упали более чем 7%.

Источник: BusinessInsider и cnbc