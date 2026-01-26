Tesla убирает Autopilot: автоматизированное вождение теперь только за $99 в месяц

Tesla кардинально пересмотрела подход к системам помощи водителю в США и Канаде. Компания убирает Autopilot из стандартного оснащения Model 3 и Model Y. Отныне новые автомобили поставляются только с адаптивным круиз-контролем Traffic Aware Cruise Control, без функции удержания в полосе. Чтобы вернуть автоматическое вождение, покупателям придется оформлять подписку на Full Self-Driving (Supervised) или успеть выкупить ее разово до 14 февраля.

В течение более чем десяти лет Autopilot был базовой системой помощи водителю в электромобилях Tesla. Он сочетал адаптивный круиз-контроль с функцией Autosteer (автоматическое руление), которая считывала разметку, удерживала авто в центре полосы и могла проходить повороты. Все это соответствовало уровню автоматизации Level 2 — автомобиль контролировал скорость и управление, но водитель должен был постоянно держать руки на руле и быть готовым вмешаться.

Теперь Tesla фактически демонтирует эту связь. В конфигураторе исчез Autopilot как стандартная опция. Остался только Traffic Aware Cruise Control, который с помощью камер и бортового компьютера следит за трафиком впереди и автоматически регулирует скорость и дистанцию. Программный слой, отвечающий за определение полос движения, планирование траектории и постоянные рулевые команды, компания больше не активирует по умолчанию. При этом аппаратная часть полностью готова к работе — ограничение сугубо программное. Подобный подход уже пытались использовать другие автопроизводители. Например, BMW предлагала по условиям подписки подогрев сидений и возможность использования адаптивной подвески. Хотя необходимое оборудование уже установлено в проданном автомобиле, а чтобы воспользоваться им, надо внести дополнительную плату. Вместе с тем Volkswagen внедряла ежемесячную подписку за полную мощность электродвигателя.

Параллельно Tesla меняет модель продаж Full Self-Driving. До 14 февраля систему еще можно купить разово за $8000 и навсегда привязать к конкретному автомобилю. После этой даты вариант единоразовой покупки исчезнет, а FSD останется только в формате подписки за $99 в месяц. Система по-прежнему классифицируется как Level 2 и работает под наблюдением водителя. Она умеет автоматически менять полосы, ехать по маршруту, реагировать на светофоры и знаки. Все это работает на собственном программном стеке Tesla с нейросетями, обученными на данных всего автопарка.

Фактически Autosteer, который ранее входил в Autopilot, теперь полностью перенесли в платный уровень FSD. То есть даже базовое удержание в полосе на трассе, которое многие водители считают стандартом для современного электромобиля, стало платной функцией.

Эти изменения происходят на фоне серьезного регуляторного и юридического давления. Компания сталкивалась с судебными исками из-за обвинений в обманчивой рекламе функций помощи водителю. В Калифорнии административный судья признал, что Tesla вводила потребителей в заблуждение, преувеличивая возможности Autopilot и FSD. Суд рекомендовал приостановить лицензию компании на продажу авто на 90 дней. Департамент транспортных средств Калифорнии дал Tesla 60 дней на исправление маркетинга, в частности на отказ от названия Autopilot. Кроме того, Autopilot фигурирует в ряде исков по смертельным ДТП, один из которых завершился вердиктом примерно на $329 млн против Tesla. Напомним, FSD неоднократно приводила к авариям. Например, Cybertruck с FSD врезался в столб, а затем автомобильTesla на автопилоте внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

В такой ситуации отказ от бренда Autopilot и концентрация всех расширенных функций в пакете Full Self-Driving (Supervised) упрощает линейку и делает позицию компании юридически более безопасной. Вместо нескольких пакетов — Autopilot, Enhanced Autopilot и FSD — теперь есть базовый уровень с круиз-контролем и один премиальный вариант.

Есть в этом и бизнес-логика, и личная заинтересованность Илона Маска. Уровень подключения FSD оказался ниже ожиданий Tesla. При этом один из ключевых показателей в пакете вознаграждения Маска — 10 млн активных подписок FSD при 20 млн проданных авто. Перенос Autosteer в платную подписку прямо стимулирует рост этого показателя.

Для покупателей все выглядит просто и жестко. Новые Model 3 и Model Y получают только адаптивный круиз-контроль, базовые системы безопасности и короткий пробный период FSD. Удержание в полосе больше не входит в стандарт. Чтобы вернуть привычный «автопилотный» опыт на трассе, придется платить ежемесячно или успеть купить FSD разово, пока такая возможность еще существует. Или обратить внимание на автомобили других брендов, которые предлагают подобные функции на других условиях.

