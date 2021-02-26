У Києві відкрився перший в Україні фірмовий магазин Sony
Японський IT-гігант Sony відкрив перший офлайн-магазин у Києві — Sony Centre (саме так називається фірмова роздрібна мережа Sony) розмістився у столичному ТРЦ Blockbuster Mall за адресою проспект Степана Бандери, 36. Відкриття точки 26 лютого напередодні анонсував український офіс Sony на власній сторінці у Facebook.
Це перший монобрендовий магазин Sony в Україні — раніше продукція компанії офіційно продавалася у мультибрендових мережах магазинів електроніки. Будемо сподіватись, що Sony продовжить розвивати українську мережу і відкриття нових точок в інших регіонах не забаряться. До речі, партнером Sony стало ТОВ «НРП» (мережа магазинів електроніки MOYO).
Що можна купити в київському магазині Sony Centre
У київському Sony Centre представлено широкий асортимент відео-, фото- й аудіотехніки, телевізорів та продукції PlayStation. В наявності також є карти пам’яті, акумулятори та інші аксесуари до фірмових пристроїв компанії. Як відомо, Sony вже дуже давно залишила український ринок смартфонів, тому їх на полицях магазину немає.
Головна фішка та візуальний код Sony Centre — це фірмові зони для тестування пристроїв компанії, де потенційні покупці можуть ближче познайомитись з бажаним гаджетом, оцінити його функціональні можливості та остаточно визначитися щодо його покупки. Для фотографів та відеографів є спеціальний стенд з широким асортиментом оптики — можна на місці спробувати кілька об’єктивів та вибрати потрібний.
В майбутньому в магазині обіцяють облаштувати зону, де можна буде пограти на PlayStation 5, яку зараз, як відомо, дуже важно придбати через глобальну нестачу — і покращення ситуації можна не чекати раніше другого півріччя цього року. Наразі стенд PlayStation заповнений лише аксесуарами та іграми для PlayStation.
З нагоди відкриття першого фірмового магазину в Україні Sony пропонує знижки на різноманітні товари — акція триватиме до 8 березня. Онлайн-магазин Sony, де можна купувати товари з доставленням по Україні, працює як і раніше.
Знижки на продукцію Sony з нагоди відкриття магазину
- Телевізор KD49XH8596BR за акційною ціною 31 999 грн — 2 000 грн = 29 999 грн
- Телевізор KD49XH9505BR за акційною ціною — 48 999 грн — 6 000 грн = 42 999 грн
- Телевізор KD55XH9505BR за акційною ціною — 55 999 грн — 6 000 грн = 49 999 грн
- Телевізор KD65A8BR2 за акційною ціною — 117 999 грн — 18 000 грн = 99 999 грн
- Телевізор KD65XH9505BR2 за акційною ціною — 77 999 грн — 8 000 грн = 69 999 грн
- Телевізор KD75XH9096BR2 за акційною ціною — 85 999 грн — 11 000 грн = 74 999 грн
- Телевізор KD75XH9505BR2 за акційною ціною — 119 999 грн — 10 000 грн = 109 999 грн
- Телевізор KD75ZH8BR2 за акційною ціною — 219 999 грн — 20 000 грн = 199 999 грн
- Телевізор KD85XH8096BR2 за акційною ціною — 99 999 грн — 13 000 грн = 86999 грн
- Телевізор KD85ZH8BR2 за акційною ціною — 349 999 грн — 50 000 грн = 299 999 грн
- Телевізор KD65AG9BR2 за акційною ціною — 152 999 грн — 16 000 грн = 136 999 грн
- Компактна камера Sony Cyber-Shot RX0 II (DSCRX0M2.CEE) за акційною ціною — 22 699 грн — 4 700 грн = 17 999 грн
- Компактна камера Sony Cyber-Shot RX0 II + рукоятка VCT-SGR1 DSCRX0M2G.CEE ) за акційною ціною- 24 699 грн — 4 700 грн = 19 999 грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a6400 body Black (ILCE6400B.CEC) за акційною ціною — 27 999 грн — 2 000 грн = 25 999 грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a6400 + 16-50 Black (ILCE6400LB.CEC) за акційною ціною — 32 999 грн — 3 000 грн = 29 999 грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a6400 + E 18-135 мм f/3.5-5.6 OSS (ILCE6400MB.CEC) за акційною ціною — 39 999 грн — 3 000 грн = 36 999 грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a6600 body Black (ILCE6600B.CEC) за акційною ціною — 42 999 грн — 3 000 грн = 39 999 грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a6600 + E 18-135 мм f/3.5-5.6 OSS (ILCE6600MB.CEC) за акційною ціною — 52 999 грн — 3 000 грн = 49 999грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a7R III body (ILCE7RM3B.CEC) за акційною ціною — 80 999 грн — 6 000 грн = 74 999 грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a7R IV body (ILCE7RM4B.CEC) за акційною ціною — 106 999 грн — 7 000 грн = 99 999грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a9 body (ILCE9.CEC) за акційною ціною — 119 999 грн — 20 000 грн = 99 999 грн
- Камера із змінним об’єктивом Sony Alpha a9 II body (ILCE9M2B.CEC) за акційною ціною — 149 999 грн — 20 000 грн = 129 999 грн
- Об’єктив Sony FE 100-400 мм f/4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM.SYX) за акційною ціною — 86 999 грн — 9 000 грн = 77 999 грн
- Об’єктив Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM.SYX) за акційною ціною — 56 599 грн — 6 600 грн = 49 999грн
- Об’єктив Sony E 10-18 мм f/4.0 OSS (SEL1018.AE) за акційною ціною — 28 999 грн — 3000 грн = 25 999 грн
- Об’єктив Sony FE 12-24 мм f/4 G (SEL1224G.SYX) за акційною ціною — 56 599 грн — 6 600 грн = 49 999 грн
- Об’єктив Sony FE 12-24 mm f/2.8 GM (SEL1224GM.SYX) за акційною ціною — 109 999 грн — 10 000 грн = 99 999 грн
- Об’єктив Sony FE 135 мм f/1.8 GM (SEL135F18GM.SYX) за акційною ціною — 65 999 грн — 6 000 грн = 59 999 грн
- Об’єктив Sony E 16 мм f/2.8 Silver (SEL16F28.AE) за акційною ціною — 7 999 грн — 1 000 грн = 6 999 грн
- Об’єктив Sony FE 20 mm f/1.8 G (SEL20F18G.SYX) за акційною ціною — 29 999 грн — 3 000 грн = 26 999 грн
- Об’єктив Sony FE 28 мм f/2.0 (SEL28F20.SYX) за акційною ціною — 14 499 грн — 1 500 грн = 12 999 грн
- Об’єктив Sony FE 35 мм f/2.8 ZA Sonnar T* Carl Zeiss (SEL35F28Z.AE) за акційною ціною — 24 999 грн — 2 500 грн = 22 499 грн
- Об’єктив Sony E PZ 18-105 мм f/4.0 G OSS (SELP18105G.AE) за акційною ціною — 19 999 грн — 2 000 грн = 17 999 грн
- Об’єктив Sony FE PZ 28-135 mm f/4 G OSS E-mount Power Zoom (SELP28135G.SYX) за акційною ціною — 77 999 грн — 8 000 грн = 69 SELP28135G.SYX 999 грн
- Компактна камера Sony ZV-1 (ZV1B.CE3) за акційною ціною — 28 899 грн — 2 900 грн = 25 999 грн
- Компактна камера Sony ZV-1 White (ZV1W.CE3) за акційною ціною — 28 899 грн — 2 900 грн = 25 999 грн
- Навушники WFXB700B.E за акційною ціною – 3 499 грн — 1 000 грн = 2 499 грн
- Навушники WH1000XM4B.E за акційною ціною — 10 999 грн — 1 000 грн = 9 999 грн
- Навушники WH1000XM4S.E за акційною ціною — 10 999 грн — 1 000 грн = 9 999 грн
- Навушники WF1000XM3B.E за акційною ціною — 7 499 грн — 1 500 грн = 5 999 грн
- Навушники WF1000XM3S.E за акційною ціною — 7 499 грн — 1 500 грн = 5999 грн
- Навушники WIC200W.CE7 за акційною ціною — 899 грн — 200 грн = 699 грн
- Динамік SRSXB23B.RU2 за акційною ціною — 3 399 грн — 2 799 грн = 2 799 грн
- Динамік SRSXB23R.RU2 за акційною ціною — 3 399 грн — 600 грн = 2 799 грн
- Динамік SRSXB23L.RU2 за акційною ціною — 3 399 грн — 600 грн = 2 799 грн
- Динамік SRSXB33B.RU2 за акційною ціною — 4 499 грн — 1 000 грн = 3 499 грн
- Динамік SRSXB33L.RU2 за акційною ціною — 4 499 грн — 1 000 грн = 3 499 грн
- Динамік SRSXB33R.RU2 за акційною ціною — 4 499 грн — 1 000 грн = 3 499 грн
- Динамік SRSXB43B.RU4 за акційною ціною — 6 499 грн — 500 грн = 5 999
- Динамік SRSXB43L.RU4 за акційною ціною — 6 499 грн — 500 грн = 5 999 грн