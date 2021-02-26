У Києві відкрився перший в Україні фірмовий магазин Sony





Японський IT-гігант Sony відкрив перший офлайн-магазин у Києві — Sony Centre (саме так називається фірмова роздрібна мережа Sony) розмістився у столичному ТРЦ Blockbuster Mall за адресою проспект Степана Бандери, 36. Відкриття точки 26 лютого напередодні анонсував український офіс Sony на власній сторінці у Facebook.

Це перший монобрендовий магазин Sony в Україні — раніше продукція компанії офіційно продавалася у мультибрендових мережах магазинів електроніки. Будемо сподіватись, що Sony продовжить розвивати українську мережу і відкриття нових точок в інших регіонах не забаряться. До речі, партнером Sony стало ТОВ «НРП» (мережа магазинів електроніки MOYO).

Що можна купити в київському магазині Sony Centre

У київському Sony Centre представлено широкий асортимент відео-, фото- й аудіотехніки, телевізорів та продукції PlayStation. В наявності також є карти пам’яті, акумулятори та інші аксесуари до фірмових пристроїв компанії. Як відомо, Sony вже дуже давно залишила український ринок смартфонів, тому їх на полицях магазину немає.

Головна фішка та візуальний код Sony Centre — це фірмові зони для тестування пристроїв компанії, де потенційні покупці можуть ближче познайомитись з бажаним гаджетом, оцінити його функціональні можливості та остаточно визначитися щодо його покупки. Для фотографів та відеографів є спеціальний стенд з широким асортиментом оптики — можна на місці спробувати кілька об’єктивів та вибрати потрібний.

В майбутньому в магазині обіцяють облаштувати зону, де можна буде пограти на PlayStation 5, яку зараз, як відомо, дуже важно придбати через глобальну нестачу — і покращення ситуації можна не чекати раніше другого півріччя цього року. Наразі стенд PlayStation заповнений лише аксесуарами та іграми для PlayStation.

З нагоди відкриття першого фірмового магазину в Україні Sony пропонує знижки на різноманітні товари — акція триватиме до 8 березня. Онлайн-магазин Sony, де можна купувати товари з доставленням по Україні, працює як і раніше.

Знижки на продукцію Sony з нагоди відкриття магазину