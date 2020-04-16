Uber Eats продолжает расширяться в Киеве, после Троещины и Воскресенки очередь дошла до Виноградаря

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Сервис Uber Eats расширил зону доставки в Киеве, запустив сервис на Виноградаре, где клиенты теперь могут заказывать еду все дни недели с 9 до 24 часов с помощью приложения Uber Eats или онлайн на фирменном сайте. Среди доступных ресторанов — Pesto Cafe, Mafia, Пекін, Contrabanda, and Sushi Bento Pizza. После старта работы Uber Eats на Виноградаре число партнеров-ресторанов в Киеве достигло более 1200, а зона доставки составила более 120 кв. км.

Для новых пользователей Uber Eats, делающих заказ в ресторанах на Виноградаре до 22 апреля будет действовать промокод VYNOHRADAR.

Ранее в апреле Uber Eats уже расширил свою зону доставки в Киеве на Троещину и Воскресенку, и начал работать в новых городах — Днепре и Виннице. С момента начала работы Uber Eats в Украине более года назад, сервис уже запустился в шести городах страны (Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Виннице) и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1500 партнерами-ресторанами по всей Украине.

«Доставка с помощью Uber Eats предлагает ресторанам простой, быстрый и недорогой способ расширить сферу деятельности и сохранить бизнес. В то же время мы хотим дать возможность людям воспользоваться быстрой, простой и доступной услугой доставки, пока они остаются дома», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

Напомним, что ранее Uber Eats назвал фуд-тренды 2020 года (семена льна, конопляное масло, чайный гриб) и самые популярные блюда в Украине в 2019 году (суши, пицца, бургеры).

Источник: Uber Eats