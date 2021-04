Українська гра Ultimate Admiral: Age of Sail вийшла з Дочасного Доступу Steam

Гра Ultimate Admiral: Age of Sail від київської студії Game-Labs нарешті вийшла з Дочасного Доступу Steam. До 14 квітня її можна придбати зі знижкою 10%.

Хардкорна тактична wargame Ultimate Admiral: Age of Sail, що об’єднує в одній грі морські та сухопутні баталії є своєрідним гібридом та розвитком ідей попередніх ігор студії – Ultimate General: Gettysburg (2014), Ultimate General: Civil War (2017) та Naval Action (2019). Взагалі-то це вже четверта гра Game-Labs, а на різних стадіях розробки знаходяться ще три проекти у різних жанрах – This Land Is My Land, Ultimate Admiral: Dreadnoughts та Sea Legends. Минулого року ми публікували інтерв’ю з керівником Game-Labs Максимом Засовим який розповідав про підхід студії до розробок, та свої проєкти.

Повертаючись до Ultimate Admiral: Age of Sail. Гра з’явилась у Дочасному Доступі Steam ще в липні 2019 р. і протягом майже двох років дороблялась з урахуванням відгуків спільноти. Фінальна версія вийшла 7 квітня 2021 р. і наразі має досить непогані оцінки гравців – 80% з 740 відгуків, що дає нам цифру приблизно у 30-40 тис. проданих копій.

Ultimate Admiral: Age of Sail зосереджена на битвах вітрильних флотів і містить дві кампанії, Британську та Американську. У першій ви будете спостерігати та брати участь у кар’єрі майбутнього адмірала Гораціо Нельсона, починаючи з часів коли він був ще гардемарином до славетної Трафальгарської битви. Друга кампанія дасть вам змогу повоювати за адмірала Джона Поля Джонса одного з творців американських ВМС, який брав участь у війні за Незалежність США, почесного козака Війська Запорозького Низового (!).

Гра пропонує не лише морські баталії. Є тут і висадка десанту (майже первинна морська піхота), облога портів та фортець, та бойові дії на суші. Розробники обіцяють реалістичну поведінку вітрильників, детальну модель ушкоджень, історично досконалі кораблі та озброєння, продуману та важливу для ведення бойових дій логістику. Взагалі гравців чекає понад 80 (!!!) битв починаючи з невеликих зіткнень декількох судів до величних битв морських армад.

До 14 квітня Ultimate Admiral: Age of Sail можна придбати на Steam зі знижкою у 10% всього за 341 грн. Гра має англійську та російську локалізації. Наразі української версії ще нема, хоча в This Land Is My Land від тієї ж Game-Labs переклад державною мовою присутній.