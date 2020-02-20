Украинская карточная игра Dreamgate вышла в Раннем доступе Steam





Dreamgate, карточная игра с элементами roguelike от киевской студии Confirmed Games вышла в Раннем доступе Steam. Это духовная наследница предыдущего проекта тех же разработчиков, карточной RPG Fate Hunters.

Студия Confirmed Games основана в октябре 2019 г. теми же людьми, что и студия Tower Games, создавшая Fate Hunters, карточную RPG с построением и развитием колоды во время прохождения подземелий. Собственно, новая игра, Dreamgate – это не только духовная наследница первого проекта разработчиков, но ответ на критику сообщества и работа над ошибками Fate Hunters. Dreamgate заимствовала удачные механики своей прародительницы и отказалась от неудачных, плюс несколько новых особенностей были добавлены по просьбам игроков.

Выходящая в Early Access версия Dreamgate на 100% играбельная и содержит три уникальных героя (Воин, Колдун и Рыцарь Смерти), более 40 пассивных умений, 9 промежуточных и одного финального босса, более 50 типов противников, 30 разных случайных событий и более 130 карт умений, оружия и предметов.

Разработчики планируют что игра проведет в Раннем доступе не более года, за это время будет добавлен end-game контент, новые герои (в планах как минимум еще три), боссы, противники, уровни и предметы, будет проведена балансировка карт и доработка интерфейса.

Dreamgate выходит в Ранний доступ с ценником в 150 грн., что со стартовой скидкой в 20% дает «вкусную» финальную цену в 120 грн. После релиза стоимость полной версии может быть скорректирована в сторону увеличения.