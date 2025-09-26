Украинский сервис WTG запустил ИИ-ассистента для выбора видеоигр

Новости Игры 26.09.2025 comment views icon

Украинский сервис WTG разработал и представил инструмент для геймеров — ИИ-ассистента, который помогает определиться с игрой прямо сейчас.

С одной стороны каждая пятая игра создана с помощью ИИ, а с другой ИИ выбирает игры за вас. Гид от WTG не просто предлагает трендовые тайтлы, а изучает вашу библиотеку, игровые предпочтения и предыдущий опыт. Он подстраивается под ваше настроение и предлагает что-то, что действительно может понравиться. Разработчики говорят: это не просто фильтр среди популярного — ассистент анализирует такие вещи, как:

  • ваши любимые игры;
  • тайтлы, которые не зашли;
  • проекты, лежащие «на потом» в библиотеке.

Український сервіс WTG запустив ШІ-асистента для вибору відеоігор

На основе ваших игровых привычек, настроения и библиотеки система предлагает варианты, которые действительно могут понравиться именно сейчас. Есть два способа: или просто нажать кнопку, и ИИ сам что-то подберет из вашей коллекции. Или же сформулировать запрос вручную — например: «Хочу игру про ниндзя против зомби». Ассистент предложит несколько вариантов и продолжит разговор.

Український сервіс WTG запустив ШІ-асистента для вибору відеоігор

Разработчики говорят, что «AI Советчик» учится вместе с игроком — чем больше вы взаимодействуете, тем точнее он понимает ваши вкусы. Со временем это должно упростить выбор игры: вместо бесконечного листания каталогов вы получаете рекомендации, которые могут понравиться. Они считают, что ассистент помогает избегать разочарований и время от времени подбрасывает что-то неожиданное. Как оно на практике — вопрос уже другой.

Источник:WTG

