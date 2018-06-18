«Укрпошта» запустила экспресс-доставку товаров с китайской торговой площадки JD.com

Государственная компания «Укрпошта» сообщила о запуске канала экспресс-доставки товаров из второго по объемам китайского интернет-магазина JD.com. Доставка товаров через новый канал JD-UKRPOSHTA должна занимать в среднем 14 дней, тогда как стандартный срок доставки может составлять до 45 дней. Таможенное оформление товаров, поступивших в Украину через канал JD-UKRPOSHTA, проводится в экспресс-формате.

«В дополнение к почтовому каналу доставки, который уже существует, «Укрпошта» вместе с JD запустила новый экспресс-канал доставки JD-UKRPOSHTA. Теперь онлайн-шопинг будет ещё доступнее, и украинцы смогут приобрести товары на этой популярной во всем мире площадке», — заявил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности компании «Укрпошта» Александр Перцовский.

Отметим, что «Укрпошта» проводит довольно странную политику, как для государственной компании. Вместо развития локального рынка и улучшения каналов доставки по стране, она создает конкуренцию украинскому же бизнесу. При этом она отодвигает или вовсе нивелирует необходимость для JD.com инвестировать в украинскую логистику, открывать офис и строить склады.

Более эффективно развивает сотрудничество с JD.com компания Google. Поисковый гигант намерен инвестировать $550 млн в торговую площадку в обмен на ее акции. При этом JD.com присоединится к сервису Google Shopping. В свою очередь, Google благодаря этой инвестиции получит дополнительные инструменты в конкурентной борьбе с такими игроками, как Alibaba и Amazon. JD.com является вторым крупнейшим онлайн-магазином в Китае, который обладает собственными каналами поставок и инструментами логистики, Google сможет использовать их в своих интересах.

Источник: AIN, Engadget