Утечка раскрыла характеристики смартфона LG V35 ThinQ

На протяжении последнего месяца в сети неоднократно появлялись сведения о готовящемся к выпуску смартфоне LG V35 ThinQ. Ранее мы уже могли ознакомиться с дизайном устройства и параметрами дисплея. Однако полные его характеристики оставались тайной. До сегодняшнего дня. Очередная утечка пролила свет на недостающие характеристики и свидетельствует, что LG V35 ThinQ станет вторым устройством в модельном ряду компании, оснащённым процессором Snapdragon 845.

Судя по имеющейся информации, аппарат содержит 6-дюймовый OLED дисплей FullVision с разрешением 2880×1440 точек, но без выемки. Процессор Snapdragon 845 дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Модуль камеры на задней панели содержит два 16-мегапиксельных сенсора, а на лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера. Ёмкость комплектной батареи составляет 3000 мАч. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Пока что сроки официальной презентации и ориентировочная цена смартфона LG V35 ThinQ не сообщаются. Учитывая, что он уже прошёл сертификацию в Федеральной комиссии по связи США, то вряд ли компания будет затягивать с презентацией. Некоторые источники в качестве примерного срока выхода называют август или более размыто – третий квартал.

Источник: gizmochina