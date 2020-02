В Epic Games Store бесплатно раздают адаптации карточных игр Carcassonne и Ticket to Ride

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store на этой неделе предлагается сразу две игры, которые можно получить совершенно бесплатно: Carcassonne и Ticket to Ride.

Carcassonne является современной адаптацией одноимённой настольной игры с карточками-плитками. В этом проекте игроки создают карту игрового поля, выкладывая квадратные плитки с изображением ландшафта средневековой Франции. Плитка может включать в себя город, дорогу, монастырь, пастбище или комбинацию нескольких объектов, и она должна быть размещена рядом с уже выложенными плитками так, чтобы все объекты соединялись дорогами. После этого игрок может поместить одного из своих подданных на одну из территорий: рыцаря — в город, грабителя — на дорогу, монаха — в монастырь, а фермера — на плитку с травой. Когда конкретный участок будет достроен, поданные начнут приносить очки своему хозяину. Каждая новая игра проходит по-новому благодаря постоянно меняющемуся ландшафту.

В каждом матче Carcassonne игрокам предстоит принимать непростые решения, например: «Стоит ли ставить последнего поданного именно сюда?» или «Использовать эту плитку для расширения своего города или разместить её рядом с противником, чтобы помешать ему строить и получать очки?» Поскольку игроки за ход размещают только одну плитку и имеют возможность разместить на ней одного поданного, игра довольно быстро развивается, несмотря на обилие опций и возможностей. Добавим, игра включает улучшены искусственный интеллект, 3D-ландшафты и новые эксклюзивные особенности.

Бесплатно получить игру Carcassonne можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент магазина.

Ticket to Ride – это ещё одна адаптация настольной игры. В этот раз игрокам предлагается компьютерная версия настольной игры Ticket to Ride от Days of Wonder. В этом железнодорожном приключении игрокам нужно будет как можно быстрее наладить железнодорожное сообщение между своими городами и добраться до пункта назначения. Данная игра доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент магазина.

Бесплатная раздача игр Carcassonne и Ticket to Ride будет проходить в магазине Epic Games Store до вечера 13 февраля. А на следующей неделе нас ожидает бесплатная раздача ролевой приключенческой игры Kingdom Come: Deliverance. С её обзором можно ознакомиться в одном из следующих материалов.