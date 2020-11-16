В iFixit разобрали iPhone 12 mini и выяснили, как удалось разместить все необходимые компоненты в компактном корпусе

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Первые смартфоны iPhone 12 mini уже начали поступать заказчикам, и команда iFixit тоже получила в своё распоряжение новинку, чтобы провести традиционную разборку устройства.

В iFixit обращают внимание, что батарея в iPhone 12 mini существенно меньше, чем у стандартной модели iPhone 12 – 8,57 Втч против 10,78 Втч. Тем не менее, она больше, если сравнивать с ёмкостью аккумулятора iPhone SE 2020 (6,96 Втч).

Многие компоненты устройства, такие как Taptic Engine, динамики, компоненты MagSafe, имеют уменьшенные размеры, чтобы экономить место внутри корпуса. Вместе с тем, модуль камеры имеет такие же размеры, как и в стандартной модели. Это, вероятно, и привело к уменьшению батареи и снижению времени автономной работы. Камера в iPhone 12 mini имеет такие же компоненты камеры (стандартный и сверхширокоугольный модули), что были обнаружены и при разборке Phone 12.

В целом, по мнению специалистов iFixit, модель iPhone 12 mini очень похожа на более крупных собратьев.

«iPhone 12 mini — это маленький смартфон с большими амбициями. Мы удивлены тем, насколько знакомо внутреннее устройство по сравнению с другими iPhone этого года, учитывая разницу в размерах между ними».

Рейтинг ремонтопригодности iPhone 12 mini составляет 6 баллов из 10. Это говорит о том, что устройство сравнительно легко поддаётся ремонту. Из недостатков называют использование специфических винтов, материалов для обеспечения гидроизоляции, которые усложняют ремонт (хотя и предохраняют внутренние компоненты), а также хрупкое стекло на задней панели.

Источник: The Verge