В ноябре NASA проведёт публичные тесты своей «тихой» сверхзвуковой технологии

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Космическое агентство NASA намерено провести серию публичных испытаний своей тихой сверхзвуковой технологии. Тесты будут проходить в городе Галвестон (штат Техас) в ноябре этого года.

Во время испытаний самолёт F/A-18 Hornet будет осуществлять манёвры, которые издают более громкие звуки ударной волны над поверхностью моря и более тихие звуковые удары над Галвестоном. После этого как минимум 500 местных добровольцев опишут свои ощущения относительно того, что они услышат. Кроме того, будут использоваться и звуковые сенсоры, которые обеспечат более точно измерение уровня шума.

Чиновники надеются, что тесты F/A-18 Hornet позволят определить уровни звукового удара, которые обычные люди будут считать приемлемыми. Это, в свою очередь, поможет команде NASA, занимающейся разработкой экспериментального сверхзвукового самолёта X-59, проверить свои звуковые теории. Первые лётные испытания самолёта X-59 запланированы на 2021 год.

Источник: Engadget