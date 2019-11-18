В следующие 5 лет КГГА потратит 83,4 млрд грн на развитие транспортной инфраструктуры Киева. Приоритет отдадут пешеходам, велосипедистам и электрическому общественному транспорту

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На прошлой неделе на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 годы. В рамках данного проекта в течение 5 последующих лет столица Украины потратит 83,4 млрд грн на развитие транспортной инфраструктуры.

Программа направлена ​​на развитие устойчивой городской мобильности, что в частности, подразумевает приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта во время планирования и строительства транспортной инфраструктуры.

«Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть — 76,1 млрд — будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей», — отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры Иван Шпилевой.

Кроме вышеуказанного, программа предусматривает закупку более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.

Отметим, что весной текущего года КГГА привлекла 180 млн евро кредитов от ЕБРР на закупку современных вагонов метро и трамваев, а также ремонт моста Метро и реконструкцию Контрактовой площади.

Напомним, что полноценный запуск системы электронного билета в Киеве перенесли с ноября текущего на апрель 2020 года из-за неготовности столичного метрополитена.

Ранее КГГА заявила, что метро на Троещину в ближайшие годы не построят, при наличии средств и гарантий на это уйдет не менее 5-10 лет. В качестве альтернативы рассматривается возможность реализации линии наземного метро по тому же маршруту или других вариантов, предложенных Всемирным банком.

Источник: КГГА