Водитель Tesla не мог зарядить свою Model S при -7°C, но видео с неудачей сделало автомобилиста популярным в TikTok (он собирает миллионы просмотров)

Владелец электромобиля Tesla стал популярным в TikTok после того, как опубликовал видео, на котором безрезультатно пытается зарядить свою Model S на станции Supercharger в морозную погоду.
Доменик Нати, радиоведущий из Виргинии, пытался зарядить свою Tesla Model S в прошлую пятницу перед праздничными выходными, но столкнулся с проблемами. Сообщается, что в тот момент температура на улице составляла около -7°C.
Нати утверждает, что сначала тщетно пытался зарядиться дома, а затем поехал на местную зарядную станцию Supercharger. После подключения автомобиль выдал сообщение, что разогревает аккумулятор, готовясь к зарядке. Но процесс так и не удалось начать.
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Во время своих неудачных попыток водитель снимал видео, которое потом опубликовал в TikTok. Ролик набрал около 750 тысяч просмотров и сделал автора популярным в соцсети. Другие видео автора сейчас набирают миллионы просмотров.
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Нати утверждает, что обратился к Tesla и сообщил о проблеме, но ответа пока не получил.
Некоторые связывают неудачи с обычными проблемами подзарядки во время морозов. Низкие температуры действительно влияют на скорость процесса, но то, что он вообще не начался, не является нормальным.
Аккумулятору требуется время для нагрева и Tesla создала функцию, позволяющую ему настраиваться на зарядку заранее (если водитель введет адрес станции в навигаторе). В случае с Нати, проблемы похоже возникли именно в его автомобиле, и скорее свидетельствуют о неисправностях в работе сервисного центра автопроизводителя, который долго не реагировал на проблему.
Ранее видео еще одного владельца автомобиля Tesla стало вирусным. Марио Зелайя из Канады не смог попасть в заблокированный автомобиль из-за неисправного аккумулятора и записал ролик в TikTok, где рассказал о проблеме и порекомендовал “никогда не покупать Tesla” – видео набрало 17,4 млн просмотров.
Владелец Tesla не смог попасть в заблокированный автомобиль из-за неисправного аккумулятора — компания потребовала $21 тыс. за его замену
Источник: Electrek