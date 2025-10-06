Новости Устройства 06.10.2025 comment views icon

Видео распаковки Vivo X300 Pro демонстрирует съемный объектив и раскрывает характеристики камеры

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Відео розпакування Vivo X300 Pro демонструє знімний об'єктив та розкриває характеристики камери

Хотя презентация флагманской серии смартфонов Vivo X300 состоится только 13 октября, в Китае уже появилась масса материалов о камерафоне Vivo X300 Pro. Китайские пользователи демонстрируют первые распаковки, практические видеообзоры и подборки примеров фото с камеры Zeiss, сделанных как с телеконвертером, так и без него.

Первые обзоры Vivo X300 Pro

На китайской платформе Weibo можно найти не только фото смартфона, но и первые полные видео распаковки. В коробке пользователь получает весь комплект для работы с камерой, включая телеконвертер Zeiss. Этот аксессуар, похоже, идентичен тому, что выпускался для Vivo X200 Ultra: он превращает телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм в эквивалент 200 мм. Это позволяет получить заметно лучшее качество съемки дальних объектов, чем в случае цифрового зума, который полагается лишь на алгоритмы ИИ.

В сети появились также видео с полноценными тестами смартфона на новом чипе MediaTek Dimensity 9500. В одном из них Vivo X300 Pro сравнивают с предшественником X200 Pro. Согласно тестам, толщина корпуса составляет 7,99 мм, а вес — 226 г.

По результатам AnTuTu v11, Vivo X300 Pro набрал на более чем 1 млн баллов больше, чем X200 Pro, что означает прирост примерно на 40%. В тестах Geekbench и 3DMark Steel Nomad Light ожидается повышение производительности на 30-40%. Такие показатели особенно важны для геймеров и пользователей, работающих с графически требовательными приложениями.

Что касается автономности, то базовая модель Vivo X300 получила аккумулятор емкостью 6040 мА-ч, а версия Pro — 6510 мА-ч. Обе поддерживают быструю зарядку мощностью 90 Вт через USB-C. В то же время, как показал опыт с предшественником, международная версия может иметь немного меньшую емкость аккумулятора, особенно для европейского рынка.

Примеры фото с камеры Zeiss Vivo X300 Pro с камеры Zeiss Vivo X300 Pro

На Weibo также опубликовано 21 новое фото, сделанное камерой Zeiss. Первые два снимка демонстрируют впечатляющие теле-макро возможности, после чего следуют ночные портреты, снятые во время празднования Национального дня Китая. Вероятно, они сделаны с использованием новой системы подсветки Zoom Flash.

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні

Заключительная серия фото посвящена открытию моста Хуадзян, который ныне считается самым высоким в мире. Часть этих кадров снята с помощью телеконвертера Zeiss, что указано в подписях к фото.

Vivo X300 Pro станет главным конкурентом не только OnePlus 15 и Xiaomi 17 Pro, но и Oppo Find X9 Pro, который тоже использует чип Dimensity 9500. С учетом мощного процессора, улучшенных камер Zeiss и внушительной батареи, новый Vivo может стать одним из самых интересных Android-флагманов конца года.

Также стоит заметить, что Vivo X300 Pro имеет все шансы вскоре выйти за пределы Китая. Смартфон прошел сертификацию в Малайзии, что обычно означает скорый старт международных продаж. Хотя официально Vivo еще не подтвердила релиз в Европе, пользователи, вероятно, смогут импортировать глобальную версию с таких рынков, как Гонконг.

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Samsung Galaxy S25 FE уже в Украине: Exynos 2400, большая батарея и больше ИИ от 31 тыс. грн
Официальные iPhone 17 в Украине исчезают из магазинов — дефицит или борьба с контрабандой?
Конденсат и царапины: владельцы жалуются на качество iPhone Air и iPhone 17 Pro уже в первые дни продаж
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать
Sony представила Xperia 10 VII с блоком камер как у Pixel и широкими ретрорамками за €449
Первые покупатели Pixel 10 борются с беспроводной зарядкой: прерывания и низкая скорость
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Вышел Meizu 22: четыре 50 МП камеры, компактность и забота о глазах
Сравнение Apple iPhone 17 Pro и 16 Pro: что нового появилось
Apple iPhone Air стал репетицией складного iPhone, который выйдет в следующем году, — Марк Гурман
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живые фото и характеристики в преддверии запуска
Утечки Samsung Galaxy S26: NFC именно там, где нужно, и обновление камеры Ultra
Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799
В Украине открылись официальные продажи Apple iPhone 17 и iPhone Air: от ₴46 799, доступна оплата частями
Соперник Nokia 3310? Apple iPhone Air выдержал давление в 100 кг — едва треснул, но оставался рабочим
Xiaomi 17 Pro превращается в Game Boy с помощью фирменного чехла
Вышли Xiaomi 17 Pro и Pro Max: второй экран для селфи, новейший Snapdragon и огромная батарея
В Украине стартовали продажи "сверхтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — от 54,999 грн
Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить