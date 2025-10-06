Видео распаковки Vivo X300 Pro демонстрирует съемный объектив и раскрывает характеристики камеры

Хотя презентация флагманской серии смартфонов Vivo X300 состоится только 13 октября, в Китае уже появилась масса материалов о камерафоне Vivo X300 Pro. Китайские пользователи демонстрируют первые распаковки, практические видеообзоры и подборки примеров фото с камеры Zeiss, сделанных как с телеконвертером, так и без него.

Первые обзоры Vivo X300 Pro

На китайской платформе Weibo можно найти не только фото смартфона, но и первые полные видео распаковки. В коробке пользователь получает весь комплект для работы с камерой, включая телеконвертер Zeiss. Этот аксессуар, похоже, идентичен тому, что выпускался для Vivo X200 Ultra: он превращает телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм в эквивалент 200 мм. Это позволяет получить заметно лучшее качество съемки дальних объектов, чем в случае цифрового зума, который полагается лишь на алгоритмы ИИ.

В сети появились также видео с полноценными тестами смартфона на новом чипе MediaTek Dimensity 9500. В одном из них Vivo X300 Pro сравнивают с предшественником X200 Pro. Согласно тестам, толщина корпуса составляет 7,99 мм, а вес — 226 г.

По результатам AnTuTu v11, Vivo X300 Pro набрал на более чем 1 млн баллов больше, чем X200 Pro, что означает прирост примерно на 40%. В тестах Geekbench и 3DMark Steel Nomad Light ожидается повышение производительности на 30-40%. Такие показатели особенно важны для геймеров и пользователей, работающих с графически требовательными приложениями.

Что касается автономности, то базовая модель Vivo X300 получила аккумулятор емкостью 6040 мА-ч, а версия Pro — 6510 мА-ч. Обе поддерживают быструю зарядку мощностью 90 Вт через USB-C. В то же время, как показал опыт с предшественником, международная версия может иметь немного меньшую емкость аккумулятора, особенно для европейского рынка.

На Weibo также опубликовано 21 новое фото, сделанное камерой Zeiss. Первые два снимка демонстрируют впечатляющие теле-макро возможности, после чего следуют ночные портреты, снятые во время празднования Национального дня Китая. Вероятно, они сделаны с использованием новой системы подсветки Zoom Flash.

Заключительная серия фото посвящена открытию моста Хуадзян, который ныне считается самым высоким в мире. Часть этих кадров снята с помощью телеконвертера Zeiss, что указано в подписях к фото.

Vivo X300 Pro станет главным конкурентом не только OnePlus 15 и Xiaomi 17 Pro, но и Oppo Find X9 Pro, который тоже использует чип Dimensity 9500. С учетом мощного процессора, улучшенных камер Zeiss и внушительной батареи, новый Vivo может стать одним из самых интересных Android-флагманов конца года.

Также стоит заметить, что Vivo X300 Pro имеет все шансы вскоре выйти за пределы Китая. Смартфон прошел сертификацию в Малайзии, что обычно означает скорый старт международных продаж. Хотя официально Vivo еще не подтвердила релиз в Европе, пользователи, вероятно, смогут импортировать глобальную версию с таких рынков, как Гонконг.

