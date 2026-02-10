Юный Тодд Говард украл диск у брата, чтобы поиграть в первую Fallout

Задолго до того, как Тодд Говард возглавил Bethesda Game Studios и стал лицом Fallout, его знакомство с серией началось максимально просто — с диска, который он тихо забрал у собственного брата.





В недавнем интервью Game Informer Говард вспомнил выход первой Fallout в 1997 году. Тогда игра еще не имела никакого отношения к Bethesda и была проектом Interplay Productions, которая существовала благодаря энтузиастам и частично сэндвичу. На тот момент Говард уже работал в своей студии как продюсер, но сам не успел познакомиться с новым хитом.

«Я работал в Bethesda, когда вышла Fallout. Но первым в нее сыграл мой брат. Он сказал: «Ты играл в Fallout?» А я отвечаю: «Еще не успел». Он говорит: «Ты должен в это сыграть», — вспоминает разработчик.

Дальше история пошла знакомым путем для многих, у кого есть старшие братья или сестры.

«Я буквально украл у него диск, и так и не вернул. Мне очень зашел вайб этой игры», — признается Тодд Говард.

Он также объясняет, почему эта игра выделялась на фоне других RPG того времени. По его словам, постапокалиптические миры уже существовали, например, в настольных играх по типу Gamma World или в Wasteland, которая фактически стала предшественницей Fallout. Однако именно она смогла собрать все в уникальную форму.

«Меня всегда интересовали правила мира. Не только геймплей, а именно то, как работает сам мир и какое у него настроение. В Fallout это было сделано блестяще и очень уникально», — добавляет он.

Отдельно Тодд Говард упомянул Vault Boy, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых символов серии. Кстати, недавно фанат Fallout создал монитор воздушных тревог и отключений электричества в стиле Vault-Tec.





«Я заиграл Fallout до дыр», — подытожил разработчик.

Как известно, он так и не вернул диск. Однако учитывая то, что сегодня Bethesda владеет франшизой, а Говард руководит серией еще со времен Fallout 3, можно сказать, что тот «украденный» диск стал вложениями в будущее серии.

Источник: Games Radar