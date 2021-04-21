Запуск корабля Crew Dragon (Crew-2) с астронавтами к МКС из-за погоды перенесли на 23 апреля





NASA и SpaceX сообщили о переносе запуска миссии по смене экипажа МКС Crew-2, также известной как USCV-2 (US Crew Vehicle 2): его сместили всего на один день — на 23 апреля. Причина переноса — неблагоприятные погодные условия.

Launch Update 🚀 @NASA and @SpaceX now are targeting Friday, April 23 at 5:49 a.m. ET for the launch of the Crew-2 mission to the @Space_Station due to unfavorable weather conditions along the flight path on Thursday. Learn more: https://t.co/GSBum6JjfN pic.twitter.com/ylfQx0u2qT — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 21, 2021

Расчетное время старта Crew-2 —12:49 по Киеву. В первую очередь миссия Crew-2 выделяется тем, что для нее SpaceX использует восстановленные первую ступень Falcon 9 и корабль Crew Dragon — ступень с инвентарным номером B1061.2, запускавшая корабль миссии Crew-1, и корабль C206 Endeavour, летавший к МКС в рамках первой демонстрационной миссии Demo-2. И это будет первый пилотируемый полет на ракете и корабле, которые уже летали в космос. В июне 2020-го NASA разрешило SpaceX повторно использовать капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9 для доставки астронавтов на МКС. Ракета и корабль миссии Crew-2 уже прошли все проверки, они установлены вертикально на стартовой площадке LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Напомним, компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды). Нынешний рекорд многоразового использования Falcon 9 — девять повторных запусков одной и той же первой ступени.

Crew-2 — вторая штатная миссия SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Всего таких запланировано еще минимум четыре. Состав экипажа Crew-2 был объявлен еще в июле 2020-го — на МКС отправятся два астронавта NASA (Роберт Шейн Кимбро и Кэтрин Меган Макартур) и по одному от ESA (Тома Песке) и JAXA (Акихико Хосидэ). Они войдут в состав экспедиции МКС-65/66. Продолжительность этой миссии составит 180 суток.

5 апреля 2020 года NASA и SpaceX впервые успешно перестыковали корабль Crew Dragon миссии Crew-1 со стыковочного узла IDA-1 в IDA-3, чтобы освободить место для корабля миссии Crew-2. После отправки на Землю экипажа Crew-1 к узлу IDA-3 пристыкуется грузовой Cargo Dragon 2.

Когда Crew-2 прилетит на МКС, экипаж станции до 9 мая будет состоять из 11 человек. Нынешний рекорд — 13 человек. Он держится с июля 2009 года, когда на МКС прилетел шаттл «Индевор» (STS-127).