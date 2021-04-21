Запуск корабля Crew Dragon (Crew-2) с астронавтами к МКС из-за погоды перенесли на 23 апреля
NASA и SpaceX сообщили о переносе запуска миссии по смене экипажа МКС Crew-2, также известной как USCV-2 (US Crew Vehicle 2): его сместили всего на один день — на 23 апреля. Причина переноса — неблагоприятные погодные условия.
Launch Update 🚀 @NASA and @SpaceX now are targeting Friday, April 23 at 5:49 a.m. ET for the launch of the Crew-2 mission to the @Space_Station due to unfavorable weather conditions along the flight path on Thursday.
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— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 21, 2021
Расчетное время старта Crew-2 —12:49 по Киеву. В первую очередь миссия Crew-2 выделяется тем, что для нее SpaceX использует восстановленные первую ступень Falcon 9 и корабль Crew Dragon — ступень с инвентарным номером B1061.2, запускавшая корабль миссии Crew-1, и корабль C206 Endeavour, летавший к МКС в рамках первой демонстрационной миссии Demo-2. И это будет первый пилотируемый полет на ракете и корабле, которые уже летали в космос. В июне 2020-го NASA разрешило SpaceX повторно использовать капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9 для доставки астронавтов на МКС. Ракета и корабль миссии Crew-2 уже прошли все проверки, они установлены вертикально на стартовой площадке LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
Напомним, компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды). Нынешний рекорд многоразового использования Falcon 9 — девять повторных запусков одной и той же первой ступени.
Crew-2 — вторая штатная миссия SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Всего таких запланировано еще минимум четыре. Состав экипажа Crew-2 был объявлен еще в июле 2020-го — на МКС отправятся два астронавта NASA (Роберт Шейн Кимбро и Кэтрин Меган Макартур) и по одному от ESA (Тома Песке) и JAXA (Акихико Хосидэ). Они войдут в состав экспедиции МКС-65/66. Продолжительность этой миссии составит 180 суток.
5 апреля 2020 года NASA и SpaceX впервые успешно перестыковали корабль Crew Dragon миссии Crew-1 со стыковочного узла IDA-1 в IDA-3, чтобы освободить место для корабля миссии Crew-2. После отправки на Землю экипажа Crew-1 к узлу IDA-3 пристыкуется грузовой Cargo Dragon 2.
Когда Crew-2 прилетит на МКС, экипаж станции до 9 мая будет состоять из 11 человек. Нынешний рекорд — 13 человек. Он держится с июля 2009 года, когда на МКС прилетел шаттл «Индевор» (STS-127).
- Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль в истории, а кроме того, первый американский пилотируемый корабль после Space Shuttle. Он создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Корабль способен принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
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- Crew Dragon рассчитан на вывод в космос с помощью ракеты Falcon 9. Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco и 8 SuperDraco. Последние в первую очередь предназначены для аварийного спасения экипажа, и изначально компания Илона Маска планировала использовать их для посадки без парашютов, но NASA отказалась от этого способа.
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- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю.
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- Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся 30 мая, корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС, а 2 августа он успешно вернулся на Землю.
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- В 2020 году SpaceX сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе.
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- В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже три таких миссии (1, 2, 3), включая Inspiration4 (запланирована уже на конец 2021 года), в рамках которой в космос впервые отправятся люди без какой-либо подготовки.
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- Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год.