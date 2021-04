Запуск корабля Crew Dragon (Crew-2) с астронавтами к МКС из-за погоды перенесли на 23 апреля

NASA и SpaceX сообщили о переносе запуска миссии по смене экипажа МКС Crew-2, также известной как USCV-2 (US Crew Vehicle 2): его сместили всего на один день — на 23 апреля. Причина переноса — неблагоприятные погодные условия.

Launch Update 🚀 @NASA and @SpaceX now are targeting Friday, April 23 at 5:49 a.m. ET for the launch of the Crew-2 mission to the @Space_Station due to unfavorable weather conditions along the flight path on Thursday.

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 21, 2021